/ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻറെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം; ജന്തർ മന്തറിൽ സംഘർഷം

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ വിവിധ സംഘടനകളും പൊതുജനങ്ങളും ചേര്ന്ന് വൻ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ്, സിജെപി, ഐസ തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം നടന്നത്.
എന്നാൽ, പരിപാടിക്ക് മുൻകൂട്ടി അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പോലീസ് പ്രദേശം ബാരിക്കേഡുകൾ ഉയർത്തി അടച്ചുപൂട്ടി. പോലീസ് നടപടിയെത്തുടർന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ വൻ വാക്കേറ്റവും ഉന്തുംതള്ളുമുണ്ടായതോടെ സ്ഥലത്ത് കടുത്ത സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു.
തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരിലെ ഒരു വിഭാഗത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മാറ്റി. ഇതിനിടെ, മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രത്യേക മാർച്ചും നടത്തി. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച വ്യക്തിയെ പോലീസിനെക്കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീകാത്മക സമര രീതിയാണ് അവർ ഇതിനായി സ്വീകരിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.