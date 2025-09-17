English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Haryana Accident News: ഹരിയാനയിൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയ പോലീസുകാരന്റെ വാഹനമിടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും മുത്തച്ഛനൊപ്പം കാൽനടയായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെയാണ് അപകടം നടന്നത്. മൂവരെയും ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും രണ്ടുപേരെ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 17, 2025, 06:32 AM IST
  • ൽവാലിൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയ പോലീസുകാരന്റെ വാഹനമിടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.
  • സ്കൂളിൽ നിന്ന് കാൽനടയായി മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഒമ്പതും പതിമൂന്നും വയസ്സുള്ള രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് വാഹനമിടിച്ച് മരിച്ചത്

ഹരിയാന: പൽവാലിൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയ പോലീസുകാരന്റെ വാഹനമിടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കാൽനടയായി മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഒമ്പതും പതിമൂന്നും വയസ്സുള്ള രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് വാഹനമിടിച്ച് മരിച്ചത്. ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഇവരുടെ സഹോദരന്റെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഉത്തവാറിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ മുഹമ്മദ് അയാൻ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് അഹ്‌സാൻ എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. മുഹമ്മദ് അർജാൻ എന്ന ഇളയ സഹോദരന്റെ നിലയാണ് അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 നും 2 നും ഇടയിൽ കുട്ടികൾ മുത്തച്ഛനൊപ്പം സ്കൂളിൽ നിന്ന് കാൽനടയായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപകടം നടന്നത്. മൂവരെയും ആദ്യം നുഹിലെ നൽഹാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും അവിടെ വെച്ച് അയാനും അഹ്സാനും മരിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് അർജാന്റെ നില ഗുരുതരമായതിനാൽ റോഹ്തക്കിലെ പിജിഐഎംഎസിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

അപകടസ്ഥലത്തു നിന്നും ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പഹാദ് ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന നൂഹ് ഡിഎസ്പി ഓഫീസിൽ റീഡറായിരുന്ന കോൺസ്റ്റബിൾ നരേന്ദർ സിംഗ് ആണ് ഡ്രൈവറെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ പിന്തുടർന്ന് സിങ്ങിനെ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് പിടികൂടിയിരുന്നു. ശേഷം ഇയാളെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തിന് കൈമാറി. അപകടം നടക്കുമ്പോൾ സിംഗ് യൂണിഫോമിലായിരുന്നുവെന്നും ഡിഎസ്പി പറഞ്ഞു.

 

