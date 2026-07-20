Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Dr. Subhash Chandra: ആര്യസമാജ് സ്ഥാപനത്തിലെ അഴിമതി; മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതെന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

Dr. Subhash Chandra: ആര്യസമാജ് സ്ഥാപനത്തിലെ അഴിമതി; മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതെന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

ആര്യസമാജത്തിൽ പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

Written ByKarthika V
Published: Jul 20, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:19 PM IST
Dr. Subhash Chandra: ആര്യസമാജ് സ്ഥാപനത്തിലെ അഴിമതി; മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതെന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
Image Credit: Subhash Chandra | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CJP Protest Delhi: കണ്ണീർവാതകവും ലാത്തിച്ചാർജും! സിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് നടപടി; രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വൻ പ്രക്ഷോഭം
CJP59 min ago
2
Child Labor Racket2 hrs ago
3
Vitamin D2 hrs ago
4
Nenmara Murder Case3 hrs ago
5
Nithin Raj6:46 AM IST