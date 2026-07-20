/Dr. Subhash Chandra: ആര്യസമാജ് സ്ഥാപനത്തിലെ അഴിമതി; മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതെന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

ഹിസാർ: ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആര്യസമാജ് സ്ഥാപനം അന്വേഷണ നിഴലിൽ. ക്ഷേത്ര സൊസൈറ്റി മുതൽ സ്കൂളുകൾ വരെ വൻ അഴിമതിയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന ഗുരുതര ആരോപണമാണ് ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആര്യസമാജിന്റെ പ്രവർത്തന രീതികളെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് പരാമർശിക്കവെ സ്ഥാപനത്തിലെ അഴിമതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു മുൻ രാജ്യസഭാ എം.പിയും എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര രംഗത്തെത്തി. വാർത്തസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ സ്ഥാപനമായആര്യസമാജ് ധർമ്മത്തെ പ്രകൃതിയോട് ചേർത്തുനിർത്തുകയും സാമൂഹിക തിന്മകൾ നിർമാർജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, വിധവാ പുനർവിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഓരോ വീടുകളിലും ഹവനം നടത്തുന്ന പാരമ്പര്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്ത പ്രസ്ഥാനമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
108 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് സി.എ.വി. ഈസ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നിർധനരായ കുട്ടികൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതായിരുന്നുവെന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു. ഒരു കാലത്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് 450-ഓളം കടമുറികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന വാടക ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നായബ് സിംഗ് സൈനിയെ ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ഹിസാർ ഭരണകൂടത്തിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തതായുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനാൽ വിഷയത്തിൽ ഭരണകൂടം യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 'ടീ-മാൻ' സുമേഷ് സർപഞ്ചും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 23ന് ഉള്ളിൽ ആര്യസമാജത്തിന്റെ ഭരണച്ചുമതല നിർവഹിക്കാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുകയും സ്വാമി ദയാനന്ദ് സരസ്വതിയുടെ ആദർശങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ അംഗത്വ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കണമെന്നും സുമേഷ് സർപഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, സ്ഥാപനത്തിന്റെ സുതാര്യതയും ജനക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു പുതിയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വർഷങ്ങളായി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണിത്. എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയുമാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
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