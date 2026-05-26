Cockroach Janata Party: 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ച് ഹരിയാനയിലെ അഭിഭാഷകൻ

Cockroach Janata Party: ഹരിയാനയിലെ പാനിപ്പട്ടിൽ നിന്നുള്ള അഭിഭാഷകൻ സുധീർ ജാഖർ ആണ് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ നൽകിയത്
സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി മാറിയ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) എന്ന ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മയെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ച് അഭിഭാഷകൻ. ഹരിയാനയിലെ പാനിപ്പട്ടിൽ നിന്നുള്ള അഭിഭാഷകൻ സുധീർ ജാഖർ ആണ് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
യുഎസിൽ താമസിക്കുന്ന സിജെപിയുടെ സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയെ ഒഴിവാക്കിയാണ് നീക്കം നടക്കുന്നത്. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ 29എ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് സിജെപിയുടെ ‘ദേശീയ കൺവീനർ’ എന്നു സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജാഖർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. പാർട്ടിയുടെ കോക്ക്റോച്ച് ലോഗോയും അഭിഭാഷകൻ എന്ന പദവിയും അപേക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനായ അഭിജിത് ദിപ്കെയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി തന്റെ പേരിൽ പാർട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ് ജാഖർ കമ്മീഷന് നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
അഭിജിത്തിനോട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് നിരസിച്ചതായി ജാഖർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, യുവാക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ വലിയ രോഷവും മുന്നേറ്റവും മറ്റാരെങ്കിലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് തങ്ങൾതന്നെ മുന്നോട്ടുവന്ന് പാർട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ഈ മൂവ്മെന്റ് ഒരു ഗൗരവമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും ജാഖർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്താണ് സിജെപി?
തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കളെ 'പാറ്റകൾ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഈ മാസം ആദ്യം സിജെപി എന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ രൂപം കൊണ്ടത്. വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിരവധി ഫോളോവേഴ്സിനെ സ്വന്തമാക്കിയ സിജെപി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഓൺലൈൻ ട്രെൻഡുകളിൽ ഒന്നായി മാറി. ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ ഇതിനകം തന്നെ ഓൺലൈൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോമുകൾ വഴി ഈ പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റൺ സർവ്വകലാശാലയിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്ന അഭിജിത് ദിപ്കെയാണ് സിജെപിയുടെ സ്ഥാപകൻ.
