  • Aadhaar Card Update: ആധാറിലെ ഈ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ഈ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടമാകും...

Aadhaar Card Update: ആധാറിലെ ഈ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ഈ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടമാകും...

വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആധാർ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 21, 2025, 12:41 PM IST
  • നേരത്തെ, ആധാറിലെ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ മറ്റും സന്ദർശിക്കേണ്ടിയിരുന്നു.
  • എന്നാൽ യുഐഡിഎഐ ഇതിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു.

ആധാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. രേഖ എന്നതിലുപരി നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഭാ​ഗമായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ബാങ്കിംഗ് മുതൽ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ വരെ എല്ലാത്തിനും ആധാർ നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമെ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. 

നേരത്തെ, ആധാറിലെ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ മറ്റും സന്ദർശിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അത്രയും പ്രോസസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ യുഐഡിഎഐ ഇതിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. ആധാറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനായി യുഐഡിഎഐ ഒരു ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു..

Also Read: Bangladesh: ബംഗ്ലാദേശിലെ സാഹചര്യം ആശങ്കാജനകം; ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലെന്ന് ശശി തരൂർ

ഈ ആപ്പ് വഴി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡിലെ പേര്, വിലാസം, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം...

ആധാർ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പേര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?

ആദ്യം, ആപ്പ് തുറന്ന് ആധാർ നമ്പറും OTP യും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ശേഷം, "ആധാർ ഓൺലൈൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക" ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ പേര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ശേഷം ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാം ശരിയായി പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം, നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുക. സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, ആപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അപ്‌ഡേറ്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാനാകും.

മൊബൈൽ നമ്പർ എങ്ങനെ മാറ്റാം?

ആദ്യം ആപ്പിലെ "ആധാർ ഓൺലൈൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക" എന്ന ഓപ്ഷനിൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ശേഷം OTP വഴി നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരിശോധന പൂർത്തിയായ ശേഷം, പുതിയ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക. കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂരിപ്പിക്കുക. ശേഷം നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുക. ഇതിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺലൈനായി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനാകും.

വിലാസം എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം?

ആധാർ ആപ്പ് തുറന്ന് അതിൽ "വിലാസം ഓൺലൈനായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക" എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിലാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധുവായ രേഖയുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകി ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കപ്പെടും. ശേഷം ആപ്പ് വഴി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

