  • Bombay High Court: ശിൽപാ ഷെട്ടിയുടെ AI നിർമ്മിത ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

Bombay High Court: ശിൽപാ ഷെട്ടിയുടെ AI നിർമ്മിത ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

തൻ്റെ വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും മോർഫ് ചെയ്തതും മാറ്റം വരുത്തിയതുമായ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾക്കെതിരെ ശിൽപ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 27, 2025, 01:15 PM IST
  • ശിൽപാ ഷെട്ടിയുടെ എഐ നിർമ്മിത മോർഫ് ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി
  • തൻ്റെ വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന കേസിൽ നടി ശിൽപാ ഷെട്ടി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വിധി പറയവെയാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്

Bombay High Court: ശിൽപാ ഷെട്ടിയുടെ AI നിർമ്മിത ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

മുംബൈ: ശിൽപാ ഷെട്ടിയുടെ എഐ നിർമ്മിത മോർഫ് ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. തൻ്റെ വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന കേസിൽ നടി ശിൽപാ ഷെട്ടി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വിധി പറയവെയാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. 

ചിത്രങ്ങൾ വളരെയധികം ഞെട്ടിക്കുന്നതും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതുമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. തൻ്റെ വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും മോർഫ് ചെയ്തതും മാറ്റം വരുത്തിയതുമായ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾക്കെതിരെയും എഐ നിർമ്മിത ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് ശിൽപ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.  കേസ് പരിഗണിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് അദ്വൈത് സേത്നയുടെ ബെഞ്ചാണ്. 

വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ വളരെയധികം ഞെട്ടിക്കുന്നവയാണെന്നും, സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെയോ സ്ത്രീയെയോ അവരുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ ചിത്രീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ചിത്രങ്ങൾ അനുചിതവും സ്വീകാര്യമല്ലാത്തതുമാണെന്നും അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ശിൽപയുടെ പ്രതിച്ഛായയെയും കീർത്തിയെയും കളങ്കപ്പെടുത്തുമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  

അനുവാദമില്ലാതെ തൻ്റെ ശബ്ദവും ശരീരഭാഷയും ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ എഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നും അതുപയോഗിച്ച് മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ നിർമിച്ചെന്നും ശില്പ ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ഉള്ളടക്കം വഹിക്കുന്ന എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകൾക്കെതിരെയും, തൻ്റെ പേര്, ശബ്ദം, ചിത്രം എന്നിവ അനുവാദമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ വിലക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നടി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

