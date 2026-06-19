/Organ Donation: രാജ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു ആറ് പേരിലൂടെ; മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള 19കാരൻ പുഞ്ചിരി നൽകിയത് ആറ് ജീവനുകൾക്ക്

ഒരാളുടെ ജീവിതം എത്ര അർഥമുള്ളതാണെന്ന് അയാൾ എത്ര വർഷം ജീവിച്ചു എന്നതിലല്ല, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് എത്ര പുഞ്ചിരി വിടർത്തി എന്നതിലൂടെയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. മുംബൈയിലെ മലാഡിൽ നിന്നുള്ള 19കാരനായ കോളേജ് വിദ്യാർഥി രാജ് ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതകഥ ഈ വാചകത്തെ പൂർണ്ണമായും അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ഇളയ ആളായിരുന്നിട്ടും, കരുണയും ഉദാരമനസ്കതയും കൊണ്ട് രാജ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം കീഴടക്കി. 2017-ൽ ഉണ്ടായ ഒരു ലോക്കൽ ട്രെയിൻ അപകടത്തിലാണ് രാജിന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആ വിയോഗം കുടുംബത്തെയാകെ തകർത്തു കളഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഈ ലോകത്തോട് വിടപറയുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അവൻ ചെയ്ത വലിയ പുണ്യം ഇന്നും സമൂഹത്തിന് വലിയ പ്രചോദനമായി മാറുന്ന ഒന്നാണ്.
അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായുള്ള സീ മീഡിയയുടെ (Zee Media) പ്രത്യേക പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സീ മീഡിയയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം രാജിന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ മിതൻ ഗാന്ധിയോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും രാജിന്റെ വിയോഗത്തിന്റെ വേദനയും അവൻ ചെയ്ത പുണ്യപ്രവർത്തിയിലുള്ള അഭിമാനവും മിതന്റെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.
സന്തോഷങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സങ്കടമായി മാറിയപ്പോൾ
2017 മെയ് 18ലെ വൈകുന്നേരം. മറ്റേതൊരു ദിവസത്തെയും പോലെ ഗാന്ധി കുടുംബം രാജ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ അത്താഴത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുമ്പോഴും രാജ് എത്തിയിരുന്നില്ല. ആ വേദനാജനകമായ രാത്രിയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് മിതൻ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു: "ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഇരുന്ന് അത്താഴം കഴിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. രാജ് വരാൻ വൈകിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മറുപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പതുക്കെ ഞങ്ങളിൽ ഒരു അശുഭചിന്തകളും ആശങ്കയും നിറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആരോ ഫോൺ എടുത്തു, പക്ഷേ അത് രാജ് ആയിരുന്നില്ല, പൊലീസുകാരായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയാകെ തകിടം മറിച്ചു കളഞ്ഞു. അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, 'രാജ് ഇനിയില്ല. അവൻ ഒരു ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു.'"
ഐസിയുവിൽ രാജിന്റെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ വഷളായി
അന്ന് വൈകുന്നേരം മുംബൈയിലെ മസ്ജിദ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള അമ്മാവന്റെ ഓഫീസിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു രാജ്. ട്രെയിനിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു, തിരക്കിലും തള്ളലിലും പെട്ട് രാജിന് ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയുമായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അവനെ ഉടൻ തന്നെ മുംബൈയിലെ ലീലാവതി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അവനെ രക്ഷിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി, എന്നാൽ ചികിത്സ നൽകിയിട്ടും അവന്റെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു.
"രാജ് കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ഇളയവനായിരുന്നു, എങ്കിലും അവന്റേത് വലിയൊരു ഹൃദയമായിരുന്നു" തന്റെ അനിയനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ മിതന്റെ ശബ്ദം വിതുമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാജ് ദയാലുവായിരുന്നുവെന്നും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു.
"രാജ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ഇളയവനും എല്ലാവരുടെയും ലാളന പാത്രവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവന് വളരെ വലിയൊരു ഹൃദയവും ഉദാരമനസ്കതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ അവൻ എപ്പോഴും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് പറയാതെ തന്നെ അവൻ പലരെയും രഹസ്യമായി സഹായിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട്, ആളുകൾ അവൻ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സഹായങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അഭിമാനം തോന്നുമായിരുന്നു. പ്രായത്തിൽ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ വലിയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. മരണശേഷവും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള അവന്റെ ആ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ല. തന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അവൻ ആറ് പേർക്കാണ് പുതുജീവൻ നൽകിയത്."
പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ
2017 മെയ് 21-ന്, സാധ്യമായ എല്ലാ വൈദ്യസഹായങ്ങളും നൽകിയതിന് ശേഷം, ഒരു കുടുംബവും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആ ഹൃദയഭേദകമായ വാർത്ത ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. രാജിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അവന്റെ മസ്തിഷ്കം പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കുകയും തിരിച്ചുവരവ് അസാധ്യമാവുകയും ചെയ്തു.
ഈ അഗാധമായ ദുഃഖത്തിനിടയിലും, കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് മോഹൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ (MOHAN Foundation) ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടനവധി തെറ്റിദ്ധാരണകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ കുടുംബത്തിന് തുടക്കത്തിൽ ചില ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു. രാജിന്റെ അവയവങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹരായ രോഗികളിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുമോ അതോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഈ സുഹൃത്ത് ഫൗണ്ടേഷന്റെ മുംബൈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കോർഡിനേറ്ററോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചു.
ഇന്ത്യയിൽ അവയവദാനം പൂർണ്ണമായും നിയമപരവും നിയന്ത്രിതവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കോർഡിനേറ്റർ കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പുനൽകി. സോണൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കോർഡിനേഷൻ സെന്ററിന്റെ (ZTCC, മുംബൈ) ഔദ്യോഗിക വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രോഗികൾക്ക് മാത്രമേ അവയവങ്ങൾ അനുവദിക്കൂ. ഈ ഉറപ്പ് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ആ വലിയ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും കരുത്തും നൽകി.
'മസ്തിഷ്ക മരണം' എന്നാൽ എന്തെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു
ഹോസ്പിറ്റലിലെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കോർഡിനേറ്ററും മോഹൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘവും ചേർന്ന് രാജിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. രണ്ട് മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളിലൂടെ രാജിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം, അവന്റെ പിതാവ് നവിൻചന്ദ്ര ഗാന്ധി, മാതാവ് നീല എൻ. ഗാന്ധി, സഹോദൻ മിതൻ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിനിടയിലും അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള ധീരമായ തീരുമാനമെടുത്തു.
ട്രെയിൻ അപകടം ഒരു മെഡിക്കോ-ലീഗൽ കേസായി മാറി
ഇതൊരു ട്രെയിൻ അപകടമായതിനാൽ, കേസ് ഒരു മെഡിക്കോ-ലീഗൽ കേസ് (MLC) ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അതിനാൽ, അവയവദാന പ്രക്രിയയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാദേശിക പോലീസ് അധികാരികളിൽ നിന്ന് അടിയന്തിര അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും വൈകാരികമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ആശുപത്രി അധികൃതരും നിയമപാലകരും അതിവേഗം പ്രവർത്തിച്ചു. പോലീസിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചയുടൻ അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. രാജിന്റെ ഹൃദയം, കരൾ, വൃക്കകൾ, കണ്ണുകൾ എന്നിവ ദാനം ചെയ്തു.
രാജ് വിടപറഞ്ഞു, പക്ഷേ അവൻ മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു
മിതൻ ഗാന്ധിയുടെ അവസാന വാക്കുകൾ രാജിന്റെ കഥ കേൾക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതാണ്. "അവന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്, രാജ് ആഗ്രഹിച്ചതും ഇത് തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്," മിതൻ പറഞ്ഞു. "മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അവൻ. രാജ് ഇന്ന് ശാരീരികമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ലെങ്കിലും, രാജിന്റെ ഹൃദയം കാരണം ഇന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും മകനോ, സഹോദരനോ, പിതാവോ ജീവനോടെയിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നു."
സീ മീഡിയയുടെ അഭ്യർത്ഥന: അവയവദാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം വളരെ കുറവാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ വർഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കൃത്യസമയത്ത് അവയവങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതുമൂലം മരണപ്പെടുന്നത്. രാജ് ഗാന്ധിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും കഥ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, കടുത്ത ദുഃഖത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ തീരുമാനം മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശവും പ്രതീക്ഷയും നിറയ്ക്കുമെന്നാണ്.
സീ മീഡിയയുടെ 'സിന്ദഗി കെ ബാദ് ഭി' (Zindagi Ke Baad Bhi) എന്ന ബോധവൽക്കരണ കാമ്പെയ്ന്റെ ഭാഗമാകൂ, അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കൂ, ഒപ്പം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനം ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകിയേക്കാം. രാജ് ഗാന്ധിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും മാതൃകാപരമായ ഈ മനസ്സിന് സീ മീഡിയ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു.
അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 6 പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
1. ആർക്കൊക്കെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാം?
അവയവദാനം രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം:
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ദാനം (Living Donation): ഒരാൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വൃക്കയോ കരളിന്റെ ഒരു ഭാഗമോ ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
മരണാനന്തര ദാനം (Deceased Donation): ഒരു വ്യക്തിക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം ഹൃദയം, കരൾ, വൃക്കകൾ, കണ്ണുകൾ, ശ്വാസകോശം തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാം.
മെഡിക്കൽ സംഘം കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമേ ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളാണ് ദാനം ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ.
2. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാം?
നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ, അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രി അധികൃതരെ അറിയിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 1800-11-4770 എന്ന സർക്കാർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം. ആശുപത്രി അധികൃതർ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഒരു സമ്മതപത്രത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ ആവശ്യപ്പെടും. അവയവദാനത്തിന് യാതൊരുവിധ ചെലവുകളുമില്ല, മാത്രമല്ല ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കായി കുടുംബം പണം നൽകേണ്ടതില്ല.
പൂർണ്ണമായ ആദരവോടെയും അന്തസ്സോടെയുമാണ് അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. ശരീരത്തിൽ പ്രകടമായ വടുക്കളോ വൈകല്യങ്ങളോ അവശേഷിക്കില്ല, കൂടാതെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം അന്തിമ ചടങ്ങുകൾക്കായി കുടുംബത്തിന് ബഹുമാനപൂർവ്വം വിട്ടുകൊടുക്കും.
3. അവയവദാനത്തിനായി എവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?
NOTTO-യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ notto.mohfw.gov.in സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവയവദാനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഡോണർ കാർഡ് (Donor Card) നേടാനും സാധിക്കും. NOTTO കൂടാതെ, മോഹൻ ഫൗണ്ടേഷൻ (MOHAN Foundation), ഓർഗൻ ഇന്ത്യ (Organ India) തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ ഓൺലൈൻ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
4. NOTTO വെബ്സൈറ്റിൽ ഫോം എങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കാം?
notto.mohfw.gov.in സന്ദർശിച്ച് ഹോംപേജിലെ "Register for Organ Donation" എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ പേര്, ജനനത്തീയതി, ലിംഗഭേദം, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി, വിലാസം എന്നിവ പൂരിപ്പിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക് "എല്ലാ അവയവങ്ങളും" (All Organs) തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളോ വൃക്കകളോ പോലുള്ള പ്രത്യേക അവയവങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
രണ്ട് സാക്ഷികളുടെയോ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ പേരും ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിവരങ്ങളും നൽകുക.
ലഭിക്കുന്ന OTP വഴി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യുക.
ഫോം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ഓർഗൻ ഡോണർ കാർഡ് തയ്യാറാകും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
5. രജിസ്ട്രേഷന് എന്തെങ്കിലും ഫീസ് ഉണ്ടോ?
ഇല്ല, അവയവദാനത്തിനായുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർണ്ണമായും സൌജന്യമാണ്. രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഈ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഒരാളുടെ മരണശേഷം അവയവദാനത്തിന് കുടുംബത്തിന്റെ അന്തിമ സമ്മതം നിയമപരമായി ആവശ്യമാണ്.
6. എന്താണ് ഡോണർ കാർഡ്?
മരണശേഷം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തതിന് ശേഷം നൽകുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡാണ് ഡോണർ കാർഡ് (Donor Card). ഇത് അവയവദാതാവാകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതമായി കണക്കാക്കുന്നു. എങ്കിലും, അവയവദാനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ മരണശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സമ്മതം അത്യാവശ്യമാണ്.
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