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Organ Donation: രാജ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു ആറ് പേരിലൂടെ; മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള 19കാരൻ പുഞ്ചിരി നൽകിയത് ആറ് ജീവനുകൾക്ക്

Story Of Organ Donor Raj Gandhi: വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും രാജിന്റെ വിയോഗത്തിന്റെ വേദനയും അവൻ ചെയ്ത പുണ്യപ്രവർത്തിയിലുള്ള അഭിമാനവും മിതന്റെ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 19, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:46 PM IST
Organ Donation: രാജ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു ആറ് പേരിലൂടെ; മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള 19കാരൻ പുഞ്ചിരി നൽകിയത് ആറ് ജീവനുകൾക്ക്
Image Credit: Raj | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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രാജ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു ആറ് പേരിലൂടെ; 19കാരൻ പുഞ്ചിരി നൽകിയത് ആറ് ജീവനുകൾക്ക്
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