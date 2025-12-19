ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ വ്യോമഗതാഗതത്തെ തടസപ്പെടുത്തി കനത്ത പുകമഞ്ഞ്. പുകമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള എയർഇന്ത്യ വിമാന സർവീസ് റദ്ദാക്കി. എന്നാൽ ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ തയാറാകുന്നില്ലെന്ന് യാത്രക്കാർ പരാതിപ്പെടുന്നു. സ്വന്തം ചെലവിൽ യാത്രക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് എയർഇന്ത്യ അധികൃതർ പറയുന്നത്. 7 ദിവസത്തിനകം റീഫണ്ട് നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹിയിൽ പുകമഞ്ഞ് രൂക്ഷമായതോടെ ദൃശ്യപരത പൂജ്യത്തിലേക്കെത്തി. ഇതോടെ റോഡ്, വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ. ഇതേ തുടർന്ന് ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിരവധി വിമാന സർവീസുകൾ വൈകുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമായതോടെ ഡൽഹിയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. മലിനീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളില്ലാതെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം ലഭിക്കില്ല. ഡൽഹിക്ക് പുറത്തുള്ള വാഹനങ്ങൾ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്. ഇതിനായി അതിർത്തിയിലടക്കം പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു.
