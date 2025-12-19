English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Delhi Smog: ഡൽഹിയിൽ പുകമഞ്ഞ് രൂക്ഷം; റോഡ്, വ്യോമഗതാ​ഗതം തടസപ്പെട്ടു, തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള എയർഇന്ത്യ വിമാന സർവീസ് റദ്ദാക്കി

Delhi Smog: ഡൽഹിയിൽ പുകമഞ്ഞ് രൂക്ഷം; റോഡ്, വ്യോമഗതാ​ഗതം തടസപ്പെട്ടു, തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള എയർഇന്ത്യ വിമാന സർവീസ് റദ്ദാക്കി

തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള എയർഇന്ത്യ വിമാന സർവീസ് ആണ് പുകമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 19, 2025, 10:43 AM IST
  • ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ തയാറാകുന്നില്ലെന്ന് യാത്രക്കാർ പരാതിപ്പെടുന്നു.
  • സ്വന്തം ചെലവിൽ യാത്രക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് എയർഇന്ത്യ അധികൃതർ പറയുന്നത്.

Read Also

  1. Karnataka: ഹേറ്റ് സ്പീച്ച് പ്രിവൻഷൻ ബിൽ പാസാക്കി കർണാടക; സമൂഹത്തിൽ വിദ്വേഷം പടർത്തുന്നവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം
8
Christmas Recipes
Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം
Dec 19 Love Horoscope: പ്രണയ ജാതകം 2025 ഡിസംബർ 19: നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ?
12
Love Horoscope
Dec 19 Love Horoscope: പ്രണയ ജാതകം 2025 ഡിസംബർ 19: നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ?
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Delhi Smog: ഡൽഹിയിൽ പുകമഞ്ഞ് രൂക്ഷം; റോഡ്, വ്യോമഗതാ​ഗതം തടസപ്പെട്ടു, തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള എയർഇന്ത്യ വിമാന സർവീസ് റദ്ദാക്കി

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ വ്യോമ​ഗതാ​ഗതത്തെ തടസപ്പെടുത്തി കനത്ത പുകമഞ്ഞ്. പുകമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള എയർഇന്ത്യ വിമാന സർവീസ് റദ്ദാക്കി. എന്നാൽ ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ തയാറാകുന്നില്ലെന്ന് യാത്രക്കാർ പരാതിപ്പെടുന്നു. സ്വന്തം ചെലവിൽ യാത്രക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് എയർഇന്ത്യ അധികൃതർ പറയുന്നത്. 7 ദിവസത്തിനകം റീഫണ്ട് നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഡൽഹിയിൽ പുകമഞ്ഞ് രൂക്ഷമായതോടെ ദൃശ്യപരത പൂജ്യത്തിലേക്കെത്തി. ഇതോടെ റോഡ്, വ്യോമ​ഗതാ​ഗതം താറുമാറായിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ. ഇതേ തുടർന്ന് ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിരവധി വിമാന സർവീസുകൾ വൈകുന്നുണ്ട്.

Also Read: Kottayam News: 'ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ല'; കോട്ടയത്ത് 5ാം ക്ലാസുകാരന് അധ്യാപകന്റെ മർദ്ദനം, തോളെല്ലിന് പൊട്ടൽ

അതേസമയം വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമായതോടെ ഡൽഹിയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. മലിനീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളില്ലാതെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം ലഭിക്കില്ല. ഡൽഹിക്ക് പുറത്തുള്ള വാഹനങ്ങൾ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്. ഇതിനായി അതിർത്തിയിലടക്കം പ്രത്യേകം ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Delhi smog‬‪Air Indiaഡൽഹിയിൽ പുകമഞ്ഞ്എയർ ഇന്ത്യ

Trending News