ഡൽഹി: സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജാഗ്രത. എൻഐഎ അടക്കം എല്ലാ ഏജൻസികളും സ്ഥലത്തെത്തി. പ്രദേശത്ത് ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു.
#WATCH | Delhi: Forensic team arrives at the spot after the blast near Gate no 1 of the Red Fort Metro station in Delhi
Delhi Police Commissioner Satish Golcha said, "Today at around 6.52 pm, a slow-moving vehicle stopped at the red light. An explosion happened in that vehicle,… pic.twitter.com/rQeXcLYQ69
— ANI (@ANI) November 10, 2025
നഗരത്തിൽ വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായി സ്ഥിതിഗതികൾ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു.
