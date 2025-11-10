English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Delhi Blast News: ഡൽഹിയിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശം; സ്ഥിതി​ഗതികൾ വിലയിരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി, ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായി സംസാരിച്ച് അമിത് ഷാ

Delhi Blast News: ഡൽഹിയിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശം; സ്ഥിതി​ഗതികൾ വിലയിരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി, ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായി സംസാരിച്ച് അമിത് ഷാ

High Alert In Delhi: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്ഥിതി​ഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 10, 2025, 09:18 PM IST
  • കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായി സ്ഥിതി​ഗതികൾ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു
  • അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജാ​ഗ്രത

Delhi Blast News: ഡൽഹിയിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശം; സ്ഥിതി​ഗതികൾ വിലയിരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി, ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായി സംസാരിച്ച് അമിത് ഷാ

ഡൽഹി: സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രതാ നി‍ർദേശം. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജാ​ഗ്രത. എൻഐഎ അടക്കം എല്ലാ ഏജൻസികളും സ്ഥലത്തെത്തി. പ്രദേശത്ത് ​ഗതാ​ഗതം നിരോധിച്ചു.

ന​ഗരത്തിൽ വൻ ​ഗതാ​ഗതക്കുരുക്ക്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്ഥിതി​ഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായി സ്ഥിതി​ഗതികൾ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു.

