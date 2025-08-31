English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Himachal Cloudburst: ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ മിന്നൽ പ്രളയം; മലയാളി സംഘം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി വിവരം

Himachal Flash Floods: കൽപ്പയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 25 അം​ഗ സംഘത്തിലെ 18 പേർ മലയാളികളാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 31, 2025, 05:02 PM IST
  • സ്പിതിയിൽ നിന്ന് കൽപ്പയിലേക്ക് എത്തിയ സംഘമാണ് ഷിംലയിലെത്താനാകാതെ ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്
  • കനത്ത മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റോഡ് മാർ​ഗമുള്ള യാത്ര സാധ്യമല്ല

Himachal Cloudburst: ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ മിന്നൽ പ്രളയം; മലയാളി സംഘം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി വിവരം

ഷിംല: ഹിമാചൽപ്രദേശിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ മലയാളികളും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി വിവരം. കൽപ്പ പ്രദേശത്ത് 25 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. സ്പിതിയിൽ നിന്ന് കൽപ്പയിലേക്ക് എത്തിയ സംഘമാണ് ഷിംലയിലെത്താനാകാതെ ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്.

കനത്ത മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റോഡ് മാർ​ഗമുള്ള യാത്ര സാധ്യമല്ല. സംഘത്തിലുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട്. കൽപ്പയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സംഘത്തിൽ 25 പേരിൽ 18 പേർ മലയാളികളാണ്. ഇവരിൽ മൂന്ന് പേർ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരാണ്.

ഇവർ ഓ​ഗസ്റ്റ് 25ന് ആണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത്. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഉൾപ്പെടെ അവശ്യസാധനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെന്നും ഷിംലയിലേക്ക് തങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമന്നും മലയാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചതായും സംഘത്തിലെ മലയാളികളിലൊരാൾ പറഞ്ഞു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Himachal cloudburstFlash FloodHimachal Flash Floodsഹിമാചൽപ്രദേശ്മേഘവിസ്ഫോടനം

