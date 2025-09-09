Himachal Pradesh: സ്കൂളുകളും ഹൈവേകളും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഹിമാചൽ പ്രദേശിന് 1,500 കോടി രൂപയുടെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം നൽകി മോദി

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഹിമാചൽ പ്രദേശിന് 1,500 കോടി രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് മോദി സഹായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. അതിൽ എസ്ഡിആർഎഫിന്റെ രണ്ടാം ഗഡു മുൻകൂറായി അനുവധിച്ചതും, പിഎം-കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജനങ്ങളെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബഹുമുഖ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു.പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പ്രകാരം വീടുകൾ പുനർനിർമിക്കുക, ദേശീയ പാതകൾ നന്നാക്കുക, സ്കൂളുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുക, കന്നുകാലികൾക്ക് മിനി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നിവ എന്നിവ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.
ALSO READ: മോദിയെയും മൗറീഷ്യസ് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വാരണാസി, സെപ്തംബർ 9 ന് ഡൽഹിയിൽ
കാർഷികരെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ നിർണായക ആവശ്യകത തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിലവിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കർഷകരെ ലക്ഷ്യം വച്ച് അധിക സഹായം നൽകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പ്രകാരം,നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച വീടുകളുടെ ജിയോടാഗിംഗ് നടത്തും. ഇത് കൃത്യമായ നാശനഷ്ട വിലയിരുത്തലിനും സഹായം വേഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.
നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനകം തന്നെ അന്തർ-മന്ത്രിതല കേന്ദ്ര സംഘങ്ങളെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സന്ദർശിക്കാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.അവരുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും കൂടുതൽ സഹായം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.