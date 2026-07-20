/Hisar Aryasamaj: ഹിസാർ ആര്യസമാജ് സൊസൈറ്റി: 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം, മൂന്ന് സ്കൂളുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം വിവാദത്തിൽ

ഹിസാർ: ഹിസാർ നഗരത്തിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആര്യസമാജ് മന്ദിർ സൊസൈറ്റി അവരുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറി പോയോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്. വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കായി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ദാനമായി നൽകിയ സ്വത്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും, ഭരണസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനരീതിയെക്കുറിച്ചും, അടച്ചുപൂട്ടിയ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുജനം ഇപ്പോൾ.
വെറും ഇഷ്ടികയും മണ്ണും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നിർമ്മിതികൾ മാത്രമല്ല ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ. മറിച്ച് അവ സമൂഹത്തിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും തറക്കല്ലിന്മേൽ പണിതുയർത്തിയെടുത്തവ കൂടിയാണ്. ഹിസാറിലെ നഗോരി ഗേറ്റിലുള്ള ആര്യസമാജ് മന്ദിറിന്റെ കഥയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന്, ഈ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സ്ഥാപനം വലിയ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്. ഈ സ്ഥാപനം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വഴിമാറി പോകുകയാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്.
ഒരു സംഭാവന.. മൂന്ന് സ്കൂളുകൾ.. 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം
ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങളുടെ നേർസാക്ഷികൾ കൂടിയാണ് ചില നഗരങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ. അവ വെറും ഇഷ്ടികയും കല്ലും കൊണ്ട് മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയല്ല. ഹിസാറിലെ ആര്യസമാജ് മന്ദിർ സൊസൈറ്റിയും അത്തരമൊരു പാരമ്പര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ്, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും ആര്യസമാജ് നേതാവുമായ ലാലാ ചന്ദൂലാൽ തായൽ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കായി ഏകദേശം 8 ഏക്കർ ഭൂമി ദാനമായി നൽകിയിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവ് പകരുകയും ഹിസാറിന്റെ അടയാളമായി മാറുകയും ചെയ്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ ഉയർന്നത്. 1918ൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതോടെ അവിടെ മൂന്ന് പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി.
1. സി.എ.വി സ്കൂൾ (ചന്ദൂലാൽ ആംഗ്ലോ വേദിക് സ്കൂൾ)
2. ഡി.എൻ. മോഡൽ സ്കൂൾ
3. ജഗന്നാഥ് ഗേൾസ് സ്കൂൾ (ബാലികാ വിദ്യാലയം)
സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെ സംഭാവനയും എം.പി ഫണ്ടും!
കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനത്തിനുമായി ഹിസാറിലെ നിരവധി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ സാമ്പത്തികമായി സഹായങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. അന്നത്തെ രാജ്യസഭാ എം.പിയായിരുന്ന ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കളം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തന്റെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ (MPLADS) നിന്ന് തുക അനുവദിച്ചിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ എല്ലാം സുഗമമായാണ് മുന്നോട്ടുപോയത്. എന്നാൽ, കാലക്രമേണ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനരീതികൾ മാറിമറിഞ്ഞു. ഭരണസമിതി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നിഷ്ടപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതായി ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുകയായിരുന്നു.
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