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Hisar Aryasamaj: ഹിസാർ ആര്യസമാജ് സൊസൈറ്റി: 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം, മൂന്ന് സ്കൂളുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം വിവാദത്തിൽ

വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കായി നൽകിയ സ്വത്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും, ഭരണസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനരീതിയെക്കുറിച്ചും, അടച്ചുപൂട്ടിയ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 20, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:17 PM IST
Hisar Aryasamaj: ഹിസാർ ആര്യസമാജ് സൊസൈറ്റി: 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം, മൂന്ന് സ്കൂളുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം വിവാദത്തിൽ
Image Credit: Hisar | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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