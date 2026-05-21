/Essel Group @100 Years: എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ 100 വർഷങ്ങൾ: ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ടെലിപ്രോംപ്റ്ററുകളിലേക്ക്... ഒരു മീഡിയ ജെയിന്റിന്റെ അതിവേഗ വളർച്ചയുടെ കഥ

Essel Group @100 Years: തന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു സ്യൂട്ട്കേസും കൈയിൽ വെറും 17 രൂപയും ഒരു പിടി സ്വപ്നങ്ങളും മാത്രമായാണ് ഡോസുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഡൽഹിയിലേക്ക് താമസം മാറുന്നത്.
ഡൽഹി: 100 വർഷം മുമ്പ്, 1926-ൽ, രാജ്യത്തിൻ്റെ കാർഷിക വികസനം ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകളോടെ ആരംഭിച്ച എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് പത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ മീഡിയ, വിനോദം, പാക്കേജിംഗ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ധനകാര്യം, മൂല്യമേറിയ ലോഹങ്ങൾ, വിവര സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലുടനീളം വളർച്ച പ്രാപിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വേരൂന്നി വളർന്നു നിൽക്കുന്നു. മൾട്ടി ബില്യൺ ഡോളർ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പായുള്ള എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കിന്ന് നൂറു വർഷത്തിന്റെ തിളക്കം.
പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ മേഖലകളിലും മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡോടെയാണ് എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ നൂറു വർഷവും മുന്നേറിയത്. ഏറ്റവും പുതിയതും മൂല്യമേറിയതുമായ സേവനം എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം. ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വളർച്ചാ പാതയിൽ നാൽപതിനായിരത്തിൽ അധികം ജീവനക്കാരും അനുദിനം പങ്കുചേരുന്നു.
എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ 100 വർഷത്തെ വളർച്ചയിൽ പിന്നിട്ട സുപ്രധാന പാതകൾ
1941: മെച്ചപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ തേടുന്നതിനായി ജഗന്നാഥ് ഗോയങ്ക തൻ്റെ ബിസിനസ്സ് ആദാംപൂരിൽ നിന്ന് ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നു.
1946: ഓക്കാറ ദുകാൻ പ്രവർത്തനം അവസനാപ്പിക്കുന്നു. എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ പിതാവ് നന്ദകിഷോർ ഗോയങ്ക തന്റെ 16 വയസ്സിൽ കുടുംബ ബിസിനസ്സിൽ ചേരുകയും ബിസിനസ്സിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
1948: ഡൽഹിയിലെ മോതിഖാനിലേക്ക് താമസം മാറി അവിടെ ഭൂമി മേടിച്ച് ജഗന്നാഥ് ഗോയങ്ക പുതിയ ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നു. പയർ വർഗങ്ങൾ മിനുസപ്പെടുത്തുന്നതിന് (പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിന്) വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ഈ ഫാക്ടറി.
1951: ഹിസാറിലെ പുതിയ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഗുജറാത്തിലേക്കും തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും മിനുക്കിയ (പോളിഷ് ചെയ്ത) പയർ വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു.
1969: മെസ്സേഴ്സ് രാംഗോപാൽ ഇന്ദ്രപ്രസാദ് (Messrs Ramgopal Indraprasad) എന്ന പേര് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ലക്ഷ്മി നാരായൺ (എസ്.എൽ.) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
1970: തന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു സ്യൂട്ട്കേസും കൈയിൽ വെറും 17 രൂപയും ഒരു പിടി സ്വപ്നങ്ങളും മാത്രമായി ഡോ.സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഡൽഹിയിലേക്ക് താമസം മാറുന്നു.
1971: കൃഷിയിൽ നിന്നും വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1ഡൽഹിയിൽ ഒരു പരുപ്പ് മിൽ ഡോ.സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പാട്ടത്തിനെടുത്തു.
1976: എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് കമ്പനിയുടെ പേരു മാറ്റുന്നു
1981: ഡോ.സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലാമിനേറ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് സാങ്കേതിക വിദ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. Essel
Propack Limited എന്ന പേരിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ട്യൂബ് നിർമാതാക്കളായി എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറി. പ്രതിവർഷം എട്ട് ബില്യൺ ട്യൂബുകൾ നിർമിക്കുന്ന കമ്പനിയായി വളർന്നു.
1990: ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് എന്ന ഖ്യാതിയോടെ എസ്സെൽ വേൾഡിന് മുംബൈയിൽ എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് തുടക്കം കുറിച്ചു.
1992: ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹ ടെലിവിഷൻ പ്രക്ഷേപണ ചരിത്രത്തിൽ വിപ്ലവം തീർത്ത് എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് സീ ടിവി എന്ന പേരിൽ ഹിന്ദി വിനോദ ചാനൽ തുടങ്ങി.
1995: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 24 മണിക്കൂർ വാർത്താ ചാനലായ സീ ന്യൂസ് എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിച്ചു.
1995: ഇതെ വർഷം സീ ടിവി UK യുടെ തുടക്കത്തോടെ സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആഗോളതലത്തിലും ചുവടുറപ്പിച്ചു.
2001: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തേയും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയതുമായി സ്വർണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയും എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. 2001ൽ ഷിംപൂർ റിഫൈനറീസിന്റെ സ്ഥാപനത്തോടെ ഈ നേട്ടം ഗ്രൂപ്പ് കൈവരിച്ചു.
2001: ഓൺലൈൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന അനുവദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ പ്ലേ വിൻ ലോട്ടറി ആരംഭിക്കുന്നതും എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പാണ്.
2004: നിലവിൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡി ടി എച്ച് ശൃംഖലയായ ഡിഷ് ടി.വി. സ്ഥാപിച്ചു
2005: ഡിഎൻഎ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ ഡെയ്ലി ന്യൂസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിന് ഗ്രൂപ്പ് തുടക്കമിട്ടു.
2005: ഇ-സിറ്റി ബയോസ്കോപ്പ് എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിൽ മൾട്ടിപ്ലക്സ് സിനിമാ ശൃംഖലയും എസ്.ഐ.ടി.ഐ.(SITI) എനർജി ലിമിറ്റഡും തുടങ്ങി.
2007: ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംയോജിത യൂട്ടിലിറ്റീസ് കമ്പനിയായ എസ്എസിൽ ഇൻഫ്രാപ്രോജക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് (Essel Infraprojects Ltd) എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിച്ചു.
2013: ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത ധനകാര്യ സേവന സ്ഥാപനമായ എസ്സെൽ ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ് എൽഎൽപി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു.
2015: എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഒരു വീട് നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് "ആശ 2022" പദ്ധതിയിലൂടെ ഭവന നിർമാണ മേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ചു.
2016: ഊർജസ്വലവും പ്രവർത്തനനിരതവുമായ 90 വർഷങ്ങൾ 2016ൽ എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി.
കിഡ്സീ (KidZee): ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രീ സ്കൂൾ ക്യാംപെയ്നായ കിഡ്സീ നാലു ലക്ഷം കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു.
ലിവിംഗ് എൻറർടൈൻമെൻറ് എൻറർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്: വിനോദ സംരംഭങ്ങളിലേക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പിൻറെ വിപുലീകരണത്തിൻറെ ഭാഗമായി ലിവിംഗ് എൻറർടൈൻമെൻറ് എൻറർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിൽ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ലോകത്തെ എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തു
ഉദാരവൽക്കരണത്തിന് മുമ്പ്, ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ വ്യാപകമായും കർശനമായും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും, ഉള്ളടക്ക വൈവിധ്യത്തിലും പ്രാദേശിക പ്രാതിനിധ്യത്തിലും വലിയ രീതിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
പ്രേക്ഷകരിലെ വൈവിധ്യം ഉൾക്കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോഗ്രാം ചിട്ടപ്പെടുത്തി അതിലൂടെ പരസ്യ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്ന വാണിജ്യപരമായ മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചാണ് എസ്സൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത്.
സീ ടിവി യുടെ അതിവേഗ വിജയം ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ പ്രക്ഷേപണത്തിൻറെ പ്രായോഗികത തെളിയിച്ചു. വാർത്തകളിലും വിനോദ വിഭാഗങ്ങളിലും പുതിയ സംരംഭകർക്ക് കടന്നു വരാൻ പ്രേരണ സൃഷ്ടിച്ചു. കാലക്രമേണ, ഇത് സീ എൻറർടൈൻമെൻറ് എൻറർപ്രൈസസിന് കീഴിൽ ഒരു വലിയ ശൃംഖലയായി വികസിക്കുകയും പൊതുവായ വിനോദം, വാർത്തകൾ, പ്രാദേശിക ഭാഷാ ചാനലുകൾ എന്നിവയുടെ വിശാല ഇടമായി വളരുകയും ചെയ്തു.
