Murder Case: മറ്റൊരാളുമായി പ്രണയബന്ധമെന്ന് സംശയം; ഭാര്യയെ കൊന്ന് കട്ടിലിനടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടു, യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

ലഖ്നൗ: ഭാര്യയ്ക്ക് മറ്റൊരാളുമായി പ്രണയബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം കട്ടിലിനടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ട യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബഹ്റൈച്ചിലാണ് സംഭം. ഹരികിഷൻ (48) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഒക്ടോബർ ആറിനാണ് ഇയാളുടെ ഭാര്യ ഭാര്യ ഫൂലം ദേവിയെ കാണാതാവുന്നത്.
തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ ആറിന് ഫൂലം ദേവിയുടെ സഹോദരൻ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത് പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെ യുവതിയുടെ സഹോദരൻ പ്രതിയുടെ കിടപ്പുമുറിയിലെ കട്ടിലിന് അടിയിൽ പുതുതായി ഒരു കുഴിയെടുത്ത് മൂടിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് പോലീസെത്തി മുറിയിലെ കുഴി തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഫൂലം ദേവിയുടെ മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ആറടി താഴ്ചയിൽ കുഴിയെടുത്ത് മൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. എന്നാൽ പോലീസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് അഡീഷണൽ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് രാമാനന്ദ് കുശ്വാഹ പറഞ്ഞു.
സിസിടിവി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഹരികിഷൻ ഹരിയാനയിൽ കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു. അവധിക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇതേ പ്രദേശത്തുള്ള ഗുഡ്ഡു എന്നയാളുമായി ഫൂലം ദേവിക്ക് പ്രണയബന്ധമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇതിലുള്ള പകയാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി.
