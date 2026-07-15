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Hydrogen Train Flag Off: റെയിൽവേയിൽ പുതു ചരിത്രം, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്ലാ​ഗ് ഓഫ് ചെയ്യും

Broad Gauge Hydrogen Train: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ബ്രോഡ് ഗേജ് ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ ജൂലൈ 17ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്ലാ​ഗ് ഓഫ് ചെയ്യും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 15, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:49 PM IST
Hydrogen Train Flag Off: റെയിൽവേയിൽ പുതു ചരിത്രം, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്ലാ​ഗ് ഓഫ് ചെയ്യും
Image Credit: Train | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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