/NEET Re-Exam: അതീവ സുരക്ഷയിൽ നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ; ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എത്തിക്കാൻ വ്യോമസേന രംഗത്ത്, കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർണ്ണായക നീക്കം

ന്യൂഡൽഹി: ജൂൺ 21ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നീറ്റ്-യുജി പുനഃപരീക്ഷ നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള 18 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ വിമാനമാർഗ്ഗം കൊണ്ടുപോകുന്നത് വ്യോമസേനയാണ്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിന്റെ അതീവ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്തും പരീക്ഷ തടസമില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം.
ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എത്തിക്കുന്നത് കൂടാതെ പരീക്ഷയുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനായി അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മറ്റ് സഹായങ്ങളും നൽകാൻ സേന സജ്ജമാണെന്ന് പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സൈന്യത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സഹകരണം സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് നേരത്തെ നടന്ന പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. മെയ് 3ന് നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മെയ് 12നാണ് എൻടിഎ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയത്. കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.
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