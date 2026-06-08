Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /NEET Re-Exam: അതീവ സുരക്ഷയിൽ നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ; ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എത്തിക്കാൻ വ്യോമസേന രംഗത്ത്, കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർണ്ണായക നീക്കം

NEET Re-Exam: അതീവ സുരക്ഷയിൽ നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ; ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എത്തിക്കാൻ വ്യോമസേന രംഗത്ത്, കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർണ്ണായക നീക്കം

NEET Re-Exam: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വ്യോമസേനയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം.

Written ByKarthika V
Published: Jun 08, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:22 PM IST
NEET Re-Exam: അതീവ സുരക്ഷയിൽ നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ; ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എത്തിക്കാൻ വ്യോമസേന രംഗത്ത്, കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർണ്ണായക നീക്കം
Image Credit: neet | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ഭരണത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്ന നടപടി'; ഓപറേഷന്‍ തൂഫാന് അഭിനന്ദനവുമായി ഉണ്ണി
Unni Mukundan17 min ago
2
Kerala Rain Alert31 min ago
3
Fire Breaks Out36 min ago
4
Kerala Police1 hr ago
5
NEET Re-Exam1 hr ago