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IAF Aircraft Accident: അസമിൽ വ്യോമസേനയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; അപകടം ലാൻഡിംഗിനിടെ

IAF Aircraft Accident: അസമിലെ ജോർഹട്ട് വ്യോമസേനാ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചാണ് എഎൻ-32 ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 13, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:42 AM IST
IAF Aircraft Accident: അസമിൽ വ്യോമസേനയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; അപകടം ലാൻഡിംഗിനിടെ
Image Credit: iaf | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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