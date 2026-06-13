/IAF Aircraft Accident: അസമിൽ വ്യോമസേനയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; അപകടം ലാൻഡിംഗിനിടെ

ഗുവാഹത്തി: അസമിലെ ജോർഹട്ട് വ്യോമസേനാ സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വിമാന അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ഐഎഎഫ് എഎൻ-32 ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ലാൻഡിംഗിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.
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