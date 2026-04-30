ICSE, ISC 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷാ ഫലം പുറത്ത്; ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഫലം പരിശോധിക്കാം...

ഡിജിലോക്കർ, ഉമാംഗ് ആപ്പ് എന്നിവയിലൂടെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫലം അറിയാൻ സാധിക്കും.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 30, 2026, 02:37 PM IST
  • ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ മാർച്ച് 30 വരെയായിരുന്നു ഐസിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ നടന്നത്.
  • ഐഎസ്‌സി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ ഏപ്രിൽ 6 വരെയുമാണ് നടന്നത്.

ന്യൂഡൽഹി: ഐ.സി.എസ്.ഇ പത്താം ക്ലാസ്, ഐ.എസ്.സി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്താം ക്ലാസിൽ 99.18 ആണ് ശതമാനം. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിൽ 99.13 % വിദ്യാർത്ഥികളും ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹരായി. രണ്ട് ക്ലാസുകളിലും വിജയശതമാനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണ്. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിജയ ശതമാനത്തിൽ മുന്നിൽ ദക്ഷിണ മേഖലയാണ് മുന്നിൽ. 

ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ മാർച്ച് 30 വരെയായിരുന്നു ഐസിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ നടന്നത്. ഐഎസ്‌സി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ ഏപ്രിൽ 6 വരെയുമാണ് നടന്നത്. ഒരു ലക്ഷത്തിൽ അധികം വിദ്യാർത്ഥികളാമ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്.  രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പരീക്ഷയും എഴുതി. 

ICSE പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടത് കുറഞ്ഞത് 33 ശതമാനം മാർക്കാണ്. അതേസമയം, ISC പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ പാസാകാൻ കുറഞ്ഞത് 35 ശതമാനം മാർക്ക് ആവശ്യമാണ്. സിഐഎസ് സി ഇ (CISCE) യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫലം അറിയാം. 

ഫലം പരിശോധിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ?

1. https://cisce.org
2. https://results.cisce 

ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഫലം പരിശോധിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

1. ആദ്യം ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ cisce.org സന്ദർശിക്കുക.

2. ഹോംപേജിലുള്ള "ICSE Examination results 2026" അല്ലെങ്കിൽ "ISC Examination results 2026" എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

3. നിങ്ങളുടെ കോഴ്‌സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് UID, ഇൻഡക്സ് നമ്പർ, സ്‌ക്രീനിൽ കാണുന്ന ക്യാപ്‌ച കോഡ് എന്നിവ കൃത്യമായി നൽകുക. ശേഷം "Show Result" ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

4. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫലം/മാർക്ക് ഷീറ്റ് സ്‌ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞുവരും.

5. ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം.

വെബ്സൈറ്റുകൾ കൂടാതെ ഡിജിലോക്കറിലും, ഉമാങ്ങ് (UMANG) ആപ്പിലും ഫലം ലഭ്യമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് digilocker.gov.in, umang.gov.in എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ വഴി ഫലം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

