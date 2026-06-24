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IIT Roorkee: ചിക്കുൻഗുനിയയെ ചെറുക്കാൻ ഗോമൂത്രത്തിന് കഴിയും; ഐഐടി റൂര്‍ക്കി പഠനം

Antiviral activity against the Chikungunya virus by Cow Urine Distillate: കരിഞ്ചീരകത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന തൈമോക്വിനോണും, കുരുമുളകിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൈപ്പറിനും 99.85% വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് പഠനം പറയുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 24, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:29 PM IST
IIT Roorkee: ചിക്കുൻഗുനിയയെ ചെറുക്കാൻ ഗോമൂത്രത്തിന് കഴിയും; ഐഐടി റൂര്‍ക്കി പഠനം
Image Credit: Cow Urine | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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