എല്ലാ വര്ഷവും ചിക്കുൻഗുനിയ ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്ധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ഐഐടി റൂർക്കിയിലെ ഗവേഷകർ ചിക്കുൻഗുനിയയെ ചെറുക്കാൻ ഗോമൂത്രത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗോമൂത്രത്തില് ചിക്കുൻഗുനിയ വൈറസിനെ തടയാനുള്ള ആന്റിവൈറസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എസിഎസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ജേണലിൽ ഈ ഗവേഷണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പ്രമുഖ ആയുർവേദ, ബയോമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗവേഷകരുമായി സഹകരിച്ച് ഐഐടി റൂർക്കിയിൽ ബയോസയൻസസ് ആൻഡ് ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിലെ പ്രൊഫ. ഷെയ്ലി തോമറും സംഘവുമാണ് ഗവേഷണം നടത്തിയത്.
സുരക്ഷിത സാന്ദ്രതയിൽ ഗോമൂത്രം ഡിസ്റ്റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ചികിത്സ ചിക്കുൻഗുനിയ വൈറസിന്റെ അളവ് 90 ശതമാനത്തിലധികം കുറച്ചതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. വൈറോളജി, മെറ്റബോളമിക്സ്, മോളിക്യുലാർ ഡോക്കിംഗ്, ബയോകെമിക്കൽ വിശകലനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപുലമായ പഠനമാണ് നടത്തിയത്. ബെൻസോയിക് ആസിഡ്, ഹിപ്പൂറിക് ആസിഡ്, ഒലിയിക് ആസിഡ് എന്നിവ നിരീക്ഷിച്ച ആൻറിവൈറൽ ഫലങ്ങളിൽ കാര്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
IIT Roorkee researchers have identified key bioactive compounds in Ayurvedic Cow Urine Distillate (Gau Mutra Ark), demonstrating significant antiviral activity against the Chikungunya virus.— IIT Roorkee (@iitroorkee) June 20, 2026
Led by Prof. Shailly Tomar and her team from the Department of Biosciences and… pic.twitter.com/vdDMYrjLTw
ഗോമൂത്രം ഡിസ്റ്റിലേറ്റ് ചെയ്തതിനൊപ്പം മറ്റ് രണ്ട് പ്രകൃതിദത്ത സസ്യ സംയുക്തങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ ഗവേഷകർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കരിഞ്ചീരകത്തില് കാണപ്പെടുന്ന തൈമോക്വിനോണും, കുരുമുളകിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൈപ്പറിനും. ഇവ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തപ്പോൾ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതായി പഠനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ മിശ്രിതം വൈറസിന്റെ 99.85 ശതമാനം ഇല്ലാതാക്കി.
ചിക്കുൻഗുനിയയ്ക്കും മറ്റ് അനുബന്ധ വൈറൽ അണുബാധകൾക്കുമെതിരെ പുതിയ മരുന്നുകള് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറയാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ നൽകുന്നതെന്ന് ഗവേഷണ സംഘത്തിലെ അംഗം പ്രൊഫ. ഷെയ്ലി തോമ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഗോമൂത്രം രോഗത്തിനെതിരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചിക്കുൻഗുനിയ ചികിത്സയ്ക്ക് ഗോമൂത്രം നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ വൈദ്യചികിത്സയ്ക്ക് പകരമായി ഗോമൂത്രം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല. മനുഷ്യർക്ക് സുരക്ഷിതമായ അളവ് നിർണ്ണയിക്കാൻ കൂടുതൽ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളും കൂടുതൽ പഠനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്.
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