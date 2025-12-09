Madras Highcourt: മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നീക്കം ആരംഭിച്ച് ഇന്ത്യാ സഖ്യം

ചെന്നൈ: മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജി ആർ സ്വാമിനാഥനെതിരെ ഇംപീച്ചമെൻ്റ് നീക്കത്തിന് വേണ്ട നടപടി ആരംഭിച്ച് ഇന്ത്യാ സഖ്യം. കാർത്തിക ദീപം ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്നാട് മധുരയിലെ തിരുപ്പറങ്കുണ്ട്രം മലമുകളിൽ ദീപം തെളിക്കാൻ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾക്ക് നിർദേശം നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഹർജിയിൽ ജി ആർ സ്വാമിനാഥൻ അനുകൂല ഉത്തരവ് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നീക്കത്തിന് ഇന്ത്യാ സഖ്യം ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഇംപീച്ച്മെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഒംബിർലക്ക് മുൻപാകെ ജി ആർ സ്വാമിനാഥനെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 120 പേരുടെ ഒപ്പുകളുള്ള മെമ്മൊറാൻഡം സമർപ്പിച്ചു. ഡിഎംകെ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി നേതാവ് കനിമൊഴി, പാർട്ടിയുടെ ലോക്സഭാ നേതാവ് ടിആർ ബാലു, സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വധേര എന്നിവരാണ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയ്ക്ക് ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നോട്ടീസ് കൈമാറിയത്. ആർട്ടിക്കിൾ 217, 124 എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും അയച്ച കത്തുകളുടെ പകർപ്പുകളും പ്രമേയത്തോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുപ്പറങ്കുണ്ട്രം മലമുകളിൽ ദീപം തെളിക്കുന്നതിൽ അനുകൂല ഉത്തരവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം പ്രദേശത്ത് വലിയ തോതിൽ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചതോടെ സംഘർഷങ്ങൾക്കും കാരണമായി. ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസ് പ്രദേശത്ത് എത്തിയതും പ്രശ്നം കൂടുതൽ ഗുരുതരമാക്കി. തുടർന്ന് പ്രശ്നം പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.