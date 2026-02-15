Pensioners Alert: പെൻഷൻ ​ഗുണഭോക്താക്കളാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും അറിയണം...

പെൻഷൻകാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. എല്ലാ വർഷവും ഇത് സമർപ്പിക്കാൻ കൃത്യമായ തിയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തീർച്ചയായും സമർപ്പിക്കണം. പെൻഷൻ തടസമില്ലാതെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ നടപടി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
എന്താണ് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്?
പെൻഷൻകാർ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് തെളിയിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
Also Read: Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
2026ൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി
കഴിഞ്ഞ വർഷം, അതായത് 2025ൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി നവംബർ 30 ആയിരുന്നു. എന്നാൽ 2026ൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഉടൻ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് പെൻഷൻകാർക്ക് ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചേക്കും.
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി 2026 നവംബർ 30 ആകാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അതിനാൽ കൃത്യമായ അറിയിപ്പുകൾക്കായി പെൻഷൻകാർ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി
ഓൺലൈനായും ഓഫ്ലൈനായും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഗുരുതരമായ അസുഖം ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന പെൻഷൻകാരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയാറാക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തി ഇവരെ സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.
ഓൺലൈനായാണ് സമർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജീവൻ പ്രമാൺ (Jeevan Pramaan) പോർട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി സമർപ്പിക്കാം. ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ശാഖകൾ, ട്രഷറി, അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ വഴി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാം. പല ബാങ്കുകളും ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ബാങ്കും (IPPB) ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും നൽകുന്നുണ്ട്.
സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ?
എല്ലാ കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ പെൻഷൻകാരും ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.