Independence Day 2025: ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം; സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ച് രാജ്യം

Independence Day Celebrations: ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രമേയം നവഭാരതം എന്നാണ്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ വിജയാഘോഷവും ഇത്തവണ നടക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 15, 2025, 07:33 AM IST
  • സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാ​ഗമായി രാജ്യത്തെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി
  • ചെങ്കോട്ടയെയും പരിസരത്തെയും അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യം 79-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ നിറവിൽ. രാവിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദേശീയപതാക ഉയർത്തും. തുടർന്ന് ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രമേയം നവഭാരതം എന്നാണ്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ വിജയാഘോഷവും ഇത്തവണ നടക്കും.

സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാ​ഗമായി രാജ്യത്തെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. ചെങ്കോട്ടയെയും പരിസരത്തെയും അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇവിടെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രിയായുള്ള ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് നരേന്ദ്രമോദി നടത്തുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസം​ഗമാണ് ഇന്ന് നടക്കുക. അയ്യായിരത്തോളം വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Independence Day 2025സ്വാതന്ത്ര്യദിനം

