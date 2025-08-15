English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Independence Day 2025: വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി മോദി, 'പ്രധാനമന്ത്രി വികസിത് ഭാരത് റോസ്ഗാര്‍ യോജന'; യുവാക്കള്‍ക്കായി ഒരുലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി

Independence Day 2025 PM Modi Speech Highlights:  പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 70-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയപതാക ഉയർത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള പ്രസം​ഗത്തിൽ വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 15, 2025, 10:40 AM IST
  • പ്രസം​ഗത്തിൽ പഹൽ​ഗാം ഭീകരാക്രമണവും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു
  • 105 മിനിറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസം​ഗം നീണ്ടുനിന്നത്

  Independence Day 2025: 'വികസിത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാം'; സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Independence Day 2025: വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി മോദി, 'പ്രധാനമന്ത്രി വികസിത് ഭാരത് റോസ്ഗാര്‍ യോജന'; യുവാക്കള്‍ക്കായി ഒരുലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി

ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്താന്റെ ആണവഭീഷണി വിലപ്പോവില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 70-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയപതാക ഉയർത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള പ്രസം​ഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുവാക്കൾക്കായി ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും.

ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസം​ഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. പ്രസം​ഗത്തിൽ പഹൽ​ഗാം ഭീകരാക്രമണവും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. 105 മിനിറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസം​ഗം നീണ്ടുനിന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയായുള്ള നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഏറ്റവും നീണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസം​ഗം ആണിത്. മുൻപ് നടത്തിയ 98 മിനിറ്റ് നീണ്ട പ്രസം​ഗത്തിന്റെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

2035ഓടെ സുദർശന ചക്ര ദൗത്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷ വികസിപ്പിക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും നവീകരിക്കാനും ആണ് ഈ പദ്ധതി. ശത്രുക്കൾക്ക് ശക്തമായതും കൃത്യതയോടെയും തിരിച്ചടി നൽകാൻ തദ്ദേശീയ ആയുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനായുള്ള പ്രതിരോധ പദ്ധതിയാണിതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണം ഉണ്ടാകും. ദീപാവലിക്ക് ഇരട്ടി സമ്മാനമായാണ് പ്രഖ്യാപനം. ജിഎസ്ടിയിൽ അടുത്ത തലമുറ പരിഷ്കരണം വരുത്തുമെന്നും ഇത് രാജ്യത്തെ നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

യുവാക്കൾക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ പദ്ധതിയുടെ പേര് പ്രധാനമന്ത്രി വീക്ഷിത് ഭാരത് റോസ്​ഗർ യോ​ജന എന്നാണ്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് 15,000 രൂപ ലഭിക്കും. തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ നൽകുന്ന കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഏകദേശം 3.5 കോടി പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കും.

മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ്പുകൾ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ യുപിഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ലോകത്തെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയതായും ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ കരുത്തിന്റെ അടയളാമായതായും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആത്മനിർഭർ ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

വാക്സിൻ നിർമാണത്തിൽ രാജ്യം പുതിയ നാഴികക്കല്ലുകൾ പിന്നിട്ടതായും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സ്വന്തമായി വാക്സിൻ വേണമെന്ന് രാജ്യത്തെ യുവാക്കളോട് പറ‍ഞ്ഞു. അത് രാജ്യം സാധ്യമാക്കി. കോവിഡ് വാക്സിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം തദ്ദേശീയമായിരിക്കണമെന്ന് തെളിയിച്ചതായും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശുഭാംശു ശുക്ല ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി. അദ്ദേഹം ഉടനെ ഇന്ത്യയിലെത്തും. വൈകാതെ ഇന്ത്യയും സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് ഒരു ധാരണയും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദുർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.

Independence Day 2025സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനംപ്രധാനമന്ത്രിനരേന്ദ്ര മോദി

