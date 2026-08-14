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Independence Day 2026: ഇന്ത്യ ആഘോഷിക്കുന്നത് 79-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമോ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമോ?

Independence Day Celebrations 2026: ഇന്ത്യ എത്രാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാണ് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ആഘോഷിക്കുന്നത്?

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 14, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:24 PM IST
Independence Day 2026: ഇന്ത്യ ആഘോഷിക്കുന്നത് 79-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമോ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമോ?
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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