/Independence Day 2026: ഇന്ത്യ ആഘോഷിക്കുന്നത് 79-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമോ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമോ?

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ദിവസമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 15. രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടത്തെ കോളോണിയൽ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ദിവസമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 15. രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത് സായുധ സേനയും ഡൽഹി പോലീസും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകിക്കൊണ്ടാണ്.
തുടർന്ന് ദേശീയഗാനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുകയും 21 ആചാരവെടികൾ മുഴക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പൂവിതറുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. 2026-ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾ 'വികസിത് ഭാരത്@2047-നായുള്ള യുവശക്തി' ('Yuva Shakti for Viksit Bharat@2047') എന്ന വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്.
മാത്രമല്ല ഈ വർഷം വന്ദേമാതരത്തിന്റെ 150-ാം വാർഷികവും ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു സംശയമാണ് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഇന്ത്യ 79-ാം സ്വാതന്ത്യദിനമാണോ അതോ 80-ാം സ്വാതന്ത്യദിനമാണോ ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന്. ഇതിന് കാരണം ആളുകൾ രണ്ട് വിധത്തിൽ എണ്ണുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിനുശേഷം പൂർത്തിയാക്കിയ വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ:
2026 - 1947 = 79 വർഷം
അതായത്, 2026 ഓഗസ്റ്റ് 15ൽ ഇന്ത്യ 79-ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ആഘോഷം ഉണ്ടായത് 1947 ആഗസ്റ്റ് 15ന് ആണ്.
1947: ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
1948: രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
1949: മൂന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
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2024: 78-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
2025: 79-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
2026: 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
ശരിക്കും ആഘോഷങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്:
2026 - 1947 + 1 = 80
ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾ നടന്നത് 1947 ലാണ് അതിനാലാണ് ഇതിനൊപ്പം 1 കൂട്ടുന്നത്. അതിനാൽ 2026 ആഗസ്റ്റ് 15-ന് നടക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളാണ്. അതേസമയം ഇന്ത്യ 79 സ്വാതന്ത്ര്യവർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും.
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