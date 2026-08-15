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Independence Day 2026: ഇന്ത്യ വികസിത രാജ്യമാകണം, ഓരോരുത്തരും ആത്മനിർഭരത കൈവരിക്കണം; രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി

Independence Day 2026 PM Modi Speech: എൺപതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 15, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:22 AM IST
Independence Day 2026: ഇന്ത്യ വികസിത രാജ്യമാകണം, ഓരോരുത്തരും ആത്മനിർഭരത കൈവരിക്കണം; രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Independence Day 2026: ഇന്ത്യ വികസിത രാജ്യമാകണം, ഓരോരുത്തരും ആത്മനിർഭരത കൈവരിക്കണം; രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി
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