/Independence Day 2026: ഇന്ത്യ വികസിത രാജ്യമാകണം, ഓരോരുത്തരും ആത്മനിർഭരത കൈവരിക്കണം; രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ എൺപതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ വേളയിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു ശേഷം ആദ്യമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ വന്ദേമാതരം ധ്വനിച്ചത് അത്യന്തം ചരിത്രപരമായ ഒരു നിമിഷമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
2047-ൽ രാജ്യം നൂറാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. വന്ദേമാതരത്തിന്റെ 150-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളും രാജ്യത്തെ യുവശക്തിയും മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ പരിപാടികൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. (Updating...)
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