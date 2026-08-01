Samudra Manthan: 84,084 കോടിയുടെ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി, ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്തിനാണ് 'സമുദ്രമന്ഥൻ'?

ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ നിർണായക ചുവടുവെപ്പ് നടത്തി ഇന്ത്യ. സമുദ്ര അടിത്തട്ടിൽ എണ്ണയുടെയും പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെയും പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'സമുദ്ര മന്ഥൻ' പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദേശീയ സമുദ്ര പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതി (NOES) 2030-31 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ഇതിനായി 84,084 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള അനുമതിയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിപ്രകാരം സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴമേറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രോകാർബൺ നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും ഇന്ധനത്തിനായി ഇറക്കുമതിയെ ആണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.
അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ 88-89 ശതമാനവും, പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെ പകുതിയോളവും ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ധന ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. 2025-ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര ഊർജ്ജ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നതിനായി ആധുനിക കാലത്തെ ഒരു 'സമുദ്രമന്ഥൻ' നടത്തണമെന്ന ആശയം പങ്കുവെച്ചത്. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് പദ്ധതി. ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധിക്കായുള്ള തെരച്ചിലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിന്ദു പുരാണ കഥയിൽ നിന്നാണ് സമുദ്ര മന്ഥൻ എന്ന പേര് പദ്ധതിക്ക് നൽകിയത്.
എന്തിനാണ് സമുദ്ര മന്ഥൻ?
വലിയ അളവിൽ എണ്ണയും വാതകവും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒട്ടനവധി കടലടിത്തട്ടുകൾ (Sedimentary basin) ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽ പലതും ഇതുവരെ ആരും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. കടലിനടിയിലെ ഇത്തരം പര്യവേക്ഷണങ്ങൾ സാങ്കേതികമായി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും, വലിയ തുക ചെലവ് വരുന്നതും, ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നഷ്ടസാധ്യതകൾ നിറഞ്ഞതുമാണ് എന്നതാണ് കാരണം.
പദ്ധതി പ്രകാരം വലിയ തോതിലുള്ള ഭൂകമ്പ സർവേകൾ (seismic surveys), ഭൂശാസ്ത്രപരമായ പഠനങ്ങൾ (geological studies), പര്യവേക്ഷണ ഡ്രില്ലിംഗ് (exploratory drilling), തുടങ്ങി കടൽത്തീര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം അടക്കമുള്ള പ്രാരംഭ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ പിന്തുണയുണ്ടാകും. കടലിൽ എണ്ണയും വാതകവും എവിടെയൊക്കെയുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനും, കൂടുതൽ സ്വകാര്യ-പൊതു നിക്ഷേപങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ-വാതക മേഖലയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും പദ്ധതി സഹായിക്കും.
പദ്ധതിയിൽ എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെടും?
അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കടലിനടിയിലെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അതിനുശേഷമായിരിക്കും പര്യവേക്ഷണത്തിനായി ഡ്രില്ലിംഗ് നടക്കുക. പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രീയ ഡ്രില്ലിംഗ്, പൊതുവായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പദ്ധതി വിജയകരമായാൽ ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ-വാതക ശേഖരത്തിലേക്ക് 600 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിലധികം എണ്ണ കൂടി ലഭിക്കും. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാനും, പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും, ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കും.
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