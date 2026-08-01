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Samudra Manthan: 84,084 കോടിയുടെ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി, ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്തിനാണ് 'സമുദ്രമന്ഥൻ'?

Samudra Manthan Project: ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ 84,084 കോടി രൂപയുടെ 'സമുദ്രമന്ഥൻ' പദ്ധതിക്ക് ഇന്ത്യ.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 01, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:18 PM IST
Samudra Manthan: 84,084 കോടിയുടെ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി, ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്തിനാണ് 'സമുദ്രമന്ഥൻ'?
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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