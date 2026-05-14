/India Bans Sugar Exports: പഞ്ചസാര കയറ്റുമതി നിരോധിച്ച് കേന്ദ്രം; നടപടി ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില വർധന തടയാൻ

India bans sugar export till September 30: സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയോ ആണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി: പഞ്ചസാര കയറ്റുമതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തര നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പഞ്ചസാരയുടെ വില വർധിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയോ ആണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് പഞ്ചസാര ഉൽപ്പാദനം കുറയാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ സുപ്രധാന നീക്കം.
ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് (DGFT) പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപന പ്രകാരം, ഐ.ടി.സി (HS) കോഡുകൾ 1701 14 90, 1701 99 90 എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള കയറ്റുമതി നയം 'നിയന്ത്രിതം' എന്നതിൽ നിന്ന് 'നിരോധിതം' എന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. റോ ഷുഗർ (Raw sugar), വൈറ്റ് ഷുഗർ, റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഈ നിരോധനം ബാധകമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 30-ന് ശേഷം കാലാവധി നീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കയറ്റുമതി നയം വീണ്ടും പഴയതുപോലെ 'നിയന്ത്രിത' വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറും. ഈ നിരോധനം എല്ലാ കയറ്റുമതികൾക്കും ബാധകമല്ലെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കയറ്റുമതി ഇളവുകൾ
സി.എക്സ്.എൽ (CXL), ടി.ആർ.ക്യു (TRQ) ക്വാട്ടകൾ: യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്കും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്കും ഈ ക്വാട്ടകൾ പ്രകാരം നടത്തുന്ന കയറ്റുമതി തുടരാം.
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾ: മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ തലത്തിൽ (Government-to-government) നടത്തുന്ന കൈമാറ്റങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല.
മുൻകൂട്ടി ആരംഭിച്ച നടപടികൾ: വിജ്ഞാപനം വരുന്നതിന് മുൻപ് കപ്പലുകളിൽ കയറ്റാൻ തുടങ്ങിയതോ, കപ്പൽ തുറമുഖത്ത് എത്തിയതോ ആയ ഓർഡറുകൾക്ക് അനുമതി നൽകും. കൂടാതെ, കസ്റ്റംസ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞ ചരക്കുകൾക്കും ഇളവുണ്ട്.
ഉൽപ്പാദന കുറവും വിലക്കയറ്റ ഭീഷണിയും
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും രാജ്യത്തെ പഞ്ചസാര ഉൽപ്പാദനം ഉപഭോഗത്തേക്കാൾ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ തീരുമാനം. പ്രമുഖ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിളവ് കുറയുന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, 'എൽ നിനോ' പ്രതിഭാസം മൂലം വരാനിരിക്കുന്ന മൺസൂൺ ദുർബലമാകുന്നത് അടുത്ത സീസണിലെ ഉൽപ്പാദനത്തെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചസാര കയറ്റുമതിക്കാരായ ഇന്ത്യ, നേരത്തെ 1.59 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷം ടണ്ണിന്റെ കരാറുകൾ വ്യാപാരികൾ ഒപ്പിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനകം ഒപ്പിട്ട കരാറുകൾ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കും എന്ന ആശങ്കയിലാണ് വ്യാപാര മേഖല. നിരോധന വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ ആഗോള വിപണിയിൽ പഞ്ചസാര വിലയിൽ വർധനവുണ്ടായി. ന്യൂയോർക്കിലെ റോ ഷുഗർ അവധി വ്യാപാരത്തിൽ രണ്ട് ശതമാനത്തിലധികം വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, ലണ്ടനിലെ വൈറ്റ് ഷുഗർ വില മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം ഉയർന്നു.
