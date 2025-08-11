വോട്ട് ക്രമക്കേടിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം; മാർച്ച് തടഞ്ഞ് പോലീസ്, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി

ന്യൂഡൽഹി: വോട്ട് ക്രമക്കേടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് തടഞ്ഞ് ഡൽഹി പോലീസ്. പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, അഖിലേഷ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി.
പ്രതിഷേധ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് എംപിമാർ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചതോടെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത്.
ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ എംപിമാർ എല്ലാവരും പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഭവന് മുന്നിൽ വച്ചാണ് പോലീസ് മാർച്ച് തടഞ്ഞത്. ബാരിക്കേഡുകൾ ഉയർത്തി പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ തടഞ്ഞതോടെ എംപിമാർ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുതാര്യത വേണമെന്നും ശുദ്ധീകരിച്ച വോട്ടർപട്ടികയാണ് വേണ്ടതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നോട്ടീസ് തള്ളി. തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ സഭ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു.
#WATCH | Delhi: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav jumps over a police barricade as Delhi Police stops INDIA bloc leaders marching from the Parliament to the Election Commission of India to protest against the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in poll-bound… pic.twitter.com/X8YV4mQ28P
— ANI (@ANI) August 11, 2025
