India-Us Trade: ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ; സജീവ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് പിയൂഷ് ഗോയൽ

അമേരിക്കയുമായി ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ സജ്ജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായും ന്യൂസിലൻഡുമായും ഇന്ത്യ വ്യാപാര ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എഫ്ഐസിസിഐ ലീഡ്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒമാനുമായി വ്യാപാര കരാറിൽ ഉടൻ എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മൗറീഷ്യസ്, യുകെ, യുഎഇ എന്നിവയുമായി ഇന്ത്യ ഇതിനകം സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓസ്ട്രേലിയയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ലിച്ചെൻസ്റ്റൈൻ, നോർവേ, ഐസ്ലാൻഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇഎഫ്ടിഎ ബ്ലോക്കുമായുള്ള ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചതായും ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും പീയുഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞു.
ALSO READ: ചാർലി കിർക്ക് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു; കൊല്ലപ്പെട്ടത് ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തനും വലതുപക്ഷ ആക്ടിവിസ്റ്റും
Deeply appreciate and fully reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties.
India and the US have a very positive and forward-looking Comprehensive and Global Strategic Partnership.@realDonaldTrump @POTUS https://t.co/4hLo9wBpeF
— Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2025
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെയും അനുകൂല പ്രതികരണത്തിന് ശേഷമാണ് പീയുഷ് ഗോയലിൻ്റെ പ്രസ്താവന. പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി, ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
കൂടാതെ മോദി തൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്താണന്നും, അദ്ദേഹവുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് താൽപര്യമുണ്ടെന്നും ട്രംപ് അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായി മോദി, ചർച്ചയ്ക്ക് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുള്ള പോസ്റ്റ് തൻ്റെ എക്സ് അക്കൌണ്ടിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.