Tejas Fighter Jet Crash: സാങ്കേതിക തകരാറ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു തേജസ് യുദ്ധവിമാനം കൂടി നഷ്ടമായി; പൈലറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് ഒരു തേജസ് യുദ്ധവിമാനം കൂടി നഷ്ടമായി. സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് പതിവ് പരിശീലന പറക്കലിന് ശേഷം ലാൻഡിംഗിന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിമാനം തകർന്നത്.
അപകടസമയത്ത് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൈലറ്റ് പാരച്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തു ചാടിയതിനാൽ രക്ഷപെട്ടു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് വിമാനത്തിന് ഗുരുതര നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തേജസ് വിമാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനും സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾക്കും വ്യോമസേന ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിമാനം പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗശൂന്യമായ നിലയിലാണെന്നാണ്.
പൈലറ്റ് കൃത്യസമയത്ത് സീറ്റ് ഇജക്ട് ചെയ്തത് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായി എന്ന് വേണം പറയാൻ. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ വ്യോമസേന ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകൾ ഒന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. തേജസ് വിമാനം വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായതിനെ തുടർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ അപകടമാണിത്. ആദ്യ അപകടം ജയ്സാൽമറിന് സമീപം 2024 മാർച്ചിലായിരുന്നു. അന്ന് പൈലറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ദുബായ് എയർഷോക്കിടെ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ അപകടത്തിൽ പൈലറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ തേജസ് അപകടമാണ്.
