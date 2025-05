India Pakistan War: സാംബയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തി; ഏഴ് ഭീകരരെ വധിച്ച് ബിഎസ്എഫ്

ശ്രീന​ഗർ: ജമ്മുവിലെ സാംബയിൽ ഏഴ് ഭീകരരെ വധിച്ച് ബിഎസ്എഫ്. രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിച്ച ഏഴ് ജെയ്ഷ് ഇ മുഹമ്മദ് ഭീകരരെയാണ് അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചത്. സംഘത്തിൽ പന്ത്രണ്ടോളം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ബാക്കി അഞ്ച് പേർ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നുമാണ് വിവരം.

#WATCH | On 8-9 May 2025, BSF foiled a major infiltration bid at the International Boundary in Samba district, J&K by killing at least seven terrorists and causing extensive damage to the Pakistan Post Dhandhar, says BSF.

(Source: BSF) pic.twitter.com/c2MWOUuvQs

— ANI (@ANI) May 9, 2025