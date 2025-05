ന്യൂഡൽഹി: ജമ്മുകശ്മീരിലെ രജൗരിയിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ രാജ് കുമാർ ഥാപ്പ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള രാജ് കുമാർ ഥാപ്പയുടെ മരണം സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ കനത്ത ഷെല്ലിങ് തുടരുകയാണ്. പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രകോപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമസേനയുടെ മൂന്ന് വ്യോമതാവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടത്തി. മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോ​ഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.

Devastating news from Rajouri. We have lost a dedicated officer of the J&K Administration Services. Just yesterday he was accompanying the Deputy CM around the district & attended the online meeting I chaired. Today the residence of the officer was hit by Pak shelling as they…

