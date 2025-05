India Pakistan War Situation: പഞ്ചാബ് എയർബേസിൽ മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ചു, വ്യോമതാവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വച്ചു; പാകിസ്ഥാന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിയെന്ന് കേന്ദ്രം

അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമപാത പാകിസ്ഥാൻ ദുരപയോഗം ചെയ്യുന്നു. പാക് പ്രകോപനത്തിന് തക്കതായ മറുപടി നൽകി. പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചു. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഇന്ത്യ തകർത്തു. ആറ് പാക് സൈനിക താവളങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻറെ ആക്രമണം. ഇന്ത്യ ഇതിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകി.

#WATCH | Delhi: Colonel Sofiya Qureshi says, "After Pakistan deliberately targeted air bases, Indian armed forces took a quick and well-planned retaliatory action and targeted technical installations, command & control centres, radar sites and arms store. Pakistan military bases… pic.twitter.com/BoWL3AzOe5

ശ്രീനഗർ, അവന്തിപോര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തി. ഉദ്ദംപൂരിലും ആക്രമണം നടത്തി. ജനവാസ മേഖലകൾ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു. വ്യോമ താവളങ്ങൾ ആക്രമിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. ഷെല്ലിങ്ങും വെടിവെപ്പും ഡ്രോൺ ആക്രമണവും നടത്തി. ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത് സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനാണെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്രി പറഞ്ഞു.

#WATCH | #OperationSindoor | Foreign Secretary Vikram Misri says, "There is this yet again completely ludicrous claim that Indian mailers have hit Afghanistan totally frivolous allegation and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which… pic.twitter.com/GX1LStuBpq

