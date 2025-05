India Pakistan War: വെടിനിർത്തലിന് ധാരണയായി, സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും; അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടൽ ഫലം കണ്ടെന്ന അവകാശവാദവുമായി ട്രംപ്

ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും വെടിനിർത്തലിന് ധാരണയായി. അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടൽ ഫലം കണ്ടെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ട്രംപിന്റെ ഒഫിഷ്യൽ എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ധാരണയായതെന്ന് ട്രംപ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misri says, "Pakistan's Directors General of Military Operations (DGMO) called Indian DGMO at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air… pic.twitter.com/k3xTTJ9Zxu

— ANI (@ANI) May 10, 2025