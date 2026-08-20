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Pakistan High Commission: ഡൽഹിയിൽ പാക് ഹൈക്കമ്മീഷന് മുന്നിലെ അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കി; കയ്യേറ്റങ്ങളും ബാരിക്കേഡുകളും നീക്കം ചെയ്തു

Pakistan High Commission In Delhi: ജമ്മു കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ നിലപാടുകളോടും പരാമർശങ്ങളോടും പാകിസ്താൻ കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി രം​ഗത്തെത്തിയതിന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ നടപടി.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 20, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:23 PM IST
Pakistan High Commission: ഡൽഹിയിൽ പാക് ഹൈക്കമ്മീഷന് മുന്നിലെ അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കി; കയ്യേറ്റങ്ങളും ബാരിക്കേഡുകളും നീക്കം ചെയ്തു
Image Credit: ANI

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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