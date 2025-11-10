English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Haj Quota: സൗദി അറേബ്യയുമായി ഉഭയകക്ഷി ഹജ്ജ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ഇന്ത്യ; ഹജ്ജ് യാത്രക്കരുടെ എണ്ണത്തതിൽ പരിമിതി

സൗദി അറേബ്യയുമായി ഉഭയകക്ഷി ഹജ്ജ് കരാറിൽ കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ഒപ്പുവച്ചു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 10, 2025, 12:26 PM IST
  • നവംബർ 7 മുതൽ 9 വരെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു കിരൺ റിജിജു.
  • റിയാദ്, ഇന്ത്യൻ എംബസി, ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഔദ്യോഗിക അവലോകന കൂടിക്കാഴ്ചയും കേന്ദ്ര മന്തി കിരൺ റിജിജു നടത്തി.

ഡൽഹി: സൗദി അറേബ്യയുമായി ഉഭയകക്ഷി ഹജ്ജ് കരാറിൽ കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ഒപ്പുവച്ചു. ഇതെ തുടർന്ന്, 2026 ൽ ജിദ്ദ വഴി മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിനായി പോകുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം 1,75025 ആയി നിശ്ചയിച്ചു. 

നവംബർ 7 മുതൽ 9 വരെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്ന കിരൺ റിജിജു, ഞായറാഴ്ച ജിദ്ദയിൽ സൗദി ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രി തൗഫീഖ് ബിൻ ഫൗസാൻ അൽ റബിയയുമായി ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, ഇരു മന്ത്രിമാരും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹജ്ജ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും ഏകോപനവും ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പിന്തുണയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. റിയാദ്, ഇന്ത്യൻ എംബസി, ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഔദ്യോഗിക അവലോകന കൂടിക്കാഴ്ചയും കേന്ദ്ര മന്തി കിരൺ റിജിജു നടത്തി. 

