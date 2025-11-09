English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mitra Shakti: ഇന്ത്യ- ശ്രീലങ്ക സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസമായ 'മിത്ര ശക്തി' ബെലാഗാവിൽ ആരംഭിക്കും

 'മിത്ര ശക്തി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൈനികാഭ്യാസം നവംബർ 10 മുതൽ 23 വരെ കർണാടകയിലെ ബെലഗാവി നഗരത്തിലെ വിദേശ പരിശീലന നോഡിൽ നടക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ (എഡിജിപിഐ)  അറിയിച്ചു. 

Last Updated : Nov 9, 2025, 11:26 AM IST
  • നഗര, അർദ്ധ നഗര ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ സംയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തന സമന്വയം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
  • മേഖലാ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പങ്കിട്ട പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ സഹകരണ പരിശീലന പരിപാടി.
  • ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും മാറിമാറി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർഷിക പരിശീലന പരിപാടിയാണ് ഇത്.

ഡൽഹി: ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും നടത്തുന്ന പതിനൊന്നാമത് വാർഷിക സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നു. 'മിത്ര ശക്തി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൈനികാഭ്യാസം നവംബർ 10 മുതൽ 23 വരെ കർണാടകയിലെ ബെലഗാവി നഗരത്തിലെ വിദേശ പരിശീലന നോഡിൽ നടക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ (എഡിജിപിഐ) അറിയിച്ചു. നഗര, അർദ്ധ നഗര ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ സംയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തന സമന്വയം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.

മേഖലാ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പങ്കിട്ട പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ സഹകരണ പരിശീലന പരിപാടി. ഇരു സേനകളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും എഡിജിപിഐ അറിയിച്ചു. 

ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും മാറിമാറി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർഷിക പരിശീലന പരിപാടിയാണ് ഇത്. ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസത്തിന്റെ പത്താം പതിപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ശ്രീലങ്കയിലെ മധുരു ഒയയിലെ ആർമി ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂളിൽ നടന്നു. 

