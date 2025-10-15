India Us Postal Service: രണ്ട് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ യുഎസിലേക്കുള്ള തപാൽ സേവനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു

ഡൽഹി: യുഎസ് ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ഏകദേശം രണ്ട് മാസമായി നിലച്ചിരുന്ന തപാൽ സേവനങ്ങൾ മുൻകൂർ തീരുവ പിരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ബുധനാഴ്ച മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് തപാൽ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു .
കുറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ള വാണിജ്യ കയറ്റുമതികൾക്ക് തീരുവ ഇല്ലാതെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്ന "ഡി മിനിമിസ്" ഇളവ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചുകൊണ്ട് യുഎസ് ഭരണകൂടം ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള തപാൽ കയറ്റുമതി നിർത്തിവച്ചു.റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങലുകൾക്ക് പകരമായി ചില ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 50% വരെ തീരുവ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള യുഎസ് നീക്കത്തെത്തുടർന്ന്, ഈ ആഴ്ച അവസാനം വാഷിംഗ്ടണിൽ ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായാണ് ഈ തീരുമാനം.
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ച എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം, അന്താരാഷ്ട്ര തപാൽ ശൃംഖല വഴി യുഎസിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന 800 ഡോളറോ അതിൽ താഴെയോ മൂല്യമുള്ള പാക്കേജുകൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ തീരുവ നൽകേണ്ടി വന്നിരുന്നു.
പുതിയ യുഎസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബോർഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിയമ പ്രകാരം, യുഎസ് കസ്റ്റംസ് തീരുവ മുൻകൂട്ടി ശേഖരിക്കുന്നതിനും അയയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ തയാറാക്കണം.
