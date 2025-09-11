English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

India to send special flights: നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പൗരന്മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾ അയക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ; ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു

അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് നേപ്പാളിൽ 22 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ  400 ലധികം ഇന്ത്യക്കാർ കാഠ്മണ്ഡു വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 11, 2025, 01:20 PM IST
  • 400-ലധികം ഇന്ത്യക്കാർ നിലവിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്
  • ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേപ്പാളി സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
  • വ്യോമസേന വിമാനങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്

India to send special flights: നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പൗരന്മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾ അയക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ; ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു

കാഠ്മണ്ഡുവിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ  പ്രത്യേക വിമാനം അയയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യ. നേപ്പാളിലെ അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും, പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ പി ശർമ്മ ഒലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ രാജിവെച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ്, നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പൌരൻമാരെ  തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ALSO READ: യുപി അതിർത്തികളിൽ അതീവ ജാഗ്രത; ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ സജ്ജമാക്കി സർക്കാർ

കാഠ്മണ്ഡുവിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ 400-ലധികം ഇന്ത്യക്കാർ നിലവിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. വിമാനങ്ങളുടെ ലാൻഡിംഗിനെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും പൗരന്മാർക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേപ്പാളി സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വിമാനങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

IndiaMilitaryIndia NepalNepal Gen Z Protestrescue

