India to send special flights: നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പൗരന്മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾ അയക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ; ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു

കാഠ്മണ്ഡുവിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേക വിമാനം അയയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യ. നേപ്പാളിലെ അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും, പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ പി ശർമ്മ ഒലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ രാജിവെച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ്, നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പൌരൻമാരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ALSO READ: യുപി അതിർത്തികളിൽ അതീവ ജാഗ്രത; ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ സജ്ജമാക്കി സർക്കാർ
കാഠ്മണ്ഡുവിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ 400-ലധികം ഇന്ത്യക്കാർ നിലവിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. വിമാനങ്ങളുടെ ലാൻഡിംഗിനെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും പൗരന്മാർക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേപ്പാളി സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വിമാനങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.