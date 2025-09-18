English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

India-US Tariff : ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവ നവംബറിൽ പിൻവലിക്കും; ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു

അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവ നവംബർ 30 ന് ശേഷം പിൻവലിച്ചേക്കാമെന്ന് മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് വി അനന്ത നാഗേശ്വരൻ അറിയിച്ചു.  ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ പ്രകടമായ പുരോഗതി.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 18, 2025, 06:12 PM IST
  • മേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവ നവംബർ 30 ന് ശേഷം പിൻവലിക്കും
  • ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ പ്രകടമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും
  • സ്ഥിതിഗതികൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്

India-US Tariff : ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവ നവംബറിൽ പിൻവലിക്കും; ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു

ഇന്ത്യൻ ഇറക്കുമതിക്ക് അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവ നവംബർ 30 ന് ശേഷം പിൻവലിച്ചേക്കാമെന്ന് മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് വി അനന്ത നാഗേശ്വരൻ അറിയിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ പ്രകടമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ALSO READ:  ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ; സജീവ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് പിയൂഷ് ഗോയൽ
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തീരുവ തർക്കത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
"ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത എട്ട് മുതൽ പത്ത് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ, ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

TrumptariffIndiaUS

