Mig-21 Farewell: ആറ് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് മിഗ്-21 വിടവാങ്ങി

Mig-21 Farewell: അറുപത് വര്‍ഷത്തിലേറെ നീണ്ട സേവനത്തിനുശേഷമാണ് ഈ യുദ്ധവിമാനം വ്യോമസേനയോട് വിടചൊല്ലിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 26, 2025, 03:34 PM IST
  • ചണ്ഡീഗഡില്‍ വാട്ടര്‍ സല്യൂട്ടോടെ ആദരവ് നല്‍കിയാണ് രാജ്യം മിഗ് 21ന് യാത്രപറഞ്ഞത്.
  • വ്യോമസേനയില്‍ 1963-ല്‍ മിഗ് -21-നെ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത് ചണ്ഡീഗഢിലായതിനാലാണ് യാത്രയയപ്പിനായി ചണ്ഡീഗഢ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ആറ് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച്  മിഗ് – 21 യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ വിടവാങ്ങി. അറുപത് വര്‍ഷത്തിലേറെ നീണ്ട സേവനത്തിനുശേഷമാണ് ഈ യുദ്ധവിമാനം വ്യോമസേനയോട് വിടചൊല്ലിയത്. ചണ്ഡീഗഡില്‍ വാട്ടര്‍ സല്യൂട്ടോടെ ആദരവ് നല്‍കിയാണ് രാജ്യം മിഗ് 21ന് യാത്രപറഞ്ഞത്. വ്യോമസേനയില്‍ 1963-ല്‍ മിഗ് -21-നെ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത് ചണ്ഡീഗഡിലായതിനാലാണ് യാത്രയയപ്പിനായി ചണ്ഡീഗഢ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

അവസാന ഫ്ലൈ പാസ്റ്റിന്‍റെ ഭാഗമായി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എപി സിങ് മിഗ് 21 പറത്തി. മിഗ് 21 വെറുമൊരു വിമാനമല്ല, രാജ്യത്തിന്‍റെ ശക്തിയുടെ പ്രതീകമാണെന്ന് യാത്രയയപ്പിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചു. ചരിത്രപരമായ ദൗത്യങ്ങൾ നടന്നപ്പോഴെല്ലാം മിഗ്-21 ത്രിവർണ്ണ പതാകയുടെ അഭിമാനം കാത്തുവെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

വെള്ളിയാഴ്ച 12.05-ന് മിഗ് വിമാനങ്ങള്‍ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായി അവസാനമായി പറന്നു. ലാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്ന മിഗ്-21 വിമാനങ്ങളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു യാത്രയയപ്പ് ഒരുക്കിയത്. മിഗ്-21കളില്‍ അവസാന ബാച്ചിലുള്ള 36 വിമാനങ്ങളാണ് യാത്ര പറഞ്ഞത്. മിഗ് 21 അനുസ്മരണ കവറു സ്റ്റാപും പ്രതിരോധ മന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു. തേജസ് മാര്‍ക്ക് 1എ വിമാനമാണ് മിഗ്- 21-ന് പകരക്കാരനായി വ്യോമസേനയിലെത്തുക.

