Mohanlal: ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ്; മോഹൻലാലിന് കരസേനയുടെ ആദരം

ദാദാ സാഹിബ് അവാർഡ് ജേതാവ് നടൻ മോഹൻലാലിനെ ആദരിച്ച് ഇന്ത്യൻ കരസേന. കരസേന മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി മോഹൻലാലിന് അനുമോദന മെഡൽ സമ്മാനിച്ചു. തനിക്ക് ആദരം ലഭിച്ചെന്ന സന്തോഷം നടൻ മോഹൻലാൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു. കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി, പിവിഎസ്എം, എവിഎസ്എം, എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തന്നെ ആർമി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചതെന്നും ഏഴ് ആർമി കമാൻഡർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തനിക്ക് ആദരം ലഭിച്ചുവെന്നും മോഹൻലാൽ കുറിച്ചു.
ഓണററി ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ എന്ന നിലയിൽ ഈ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് അഭിമാനത്തിന്റെയും നന്ദിയുടെയും നിമിഷമാണെന്നും ഈ ബഹുമതിക്കും അവരുടെ അചഞ്ചലമായ പിന്തുണയ്ക്കും ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദിയോടും, മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തോടും, എന്റെ മാതൃ യൂണിറ്റായ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും താരം കുറിച്ചു.
