India Pakistan War: ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വെടിനിർത്തൽ പിന്തുടരും; പാകിസ്താന്റെ വ്യാജപ്രചരണങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടി വാർത്താസമ്മേളനം

പാകിസ്താന്റെ വ്യാജപ്രചരണങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനം. എസ് 400 തകർത്തുവെന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യാജ പ്രചരണം. ബ്രഹ്മോസ് തകർത്തുവെന്നും പാകിസ്ഥാൻ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തി. ഇന്ത്യ സംയമനത്തോടെ പ്രതികരിച്ചു. എയർബേസുകളിൽ നാശം വരുത്തിയെന്ന് നുണപ്രചരണം. വ്യോമതാവളങ്ങൾ സുരക്ഷിതം. സൈന്യം ജാ​ഗ്രതയോടെ തുടരും. ഇന്ത്യ നൽകിയത് ശക്തമായ തിരിച്ചടി. സൈന്യം വെടിനിർത്തൽ പിന്തുടരും. പാക് സൈന്യത്തിന് കനത്ത നാശം വരുത്തിയെന്നും സൈന്യം. രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കും. സൈന്യം എപ്പോഴും സുസജ്ജം.

#WATCH | Delhi: Commodore Raghu R Nair says, " There has been understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on land. Indian army, Indian Navy and Indian Air Forces have been instructed to adhere to this understanding..." pic.twitter.com/3FUGQp22Sw

— ANI (@ANI) May 10, 2025