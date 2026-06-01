/Supreme Court Judge: സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് അഞ്ച് പുതിയ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിച്ച് രാഷ്ട്രപതി

ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് അഞ്ച് പുതിയ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിച്ച് രാഷ്ട്രപതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി നടത്തിയ ഔദ്യോഗിക കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ നിയമനം. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 124, ക്ലോസ് (2) നൽകുന്ന അധികാരപ്രകാരമാണ് ഈ നിയമനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. കേന്ദ്ര നിയമ-ന്യായ മന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരായ നാല് പേരെയും ബാറിലെ ഒരു മുതിർന്ന അംഗത്തെയുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്.
പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ നിന്നും ജസ്റ്റിസ് ഷീൽ നാഗുവിനെ ഉയർത്തി. ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ നിന്നും ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖറെ ഉയർത്തി. മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ നിന്നും ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് സച്ച്ദേവയെ ഉയർത്തി. ജസ്റ്റിസ് അരുൺ പള്ളിയെ ജമ്മു കശ്മീർ ആൻഡ് ലഡാക്ക് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ നിന്നും ഉയർത്തി. വെങ്കിട്ട സുബ്രഹ്മണി മോഹനയെ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കവെ ബാറിൽ നിന്നും നേരിട്ട് നിയമിച്ചു.
കേസുകള് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് 2026 മേയ് 16ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സുപ്രീം കോടതി ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് 2026 പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഈ ഓർഡിനൻസ് വഴി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ പരമാവധി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം 34-ൽ നിന്നും 38 ആയി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴിയാണ് പുതിയ നിയമനങ്ങൾക്ക് നടത്തിയത്. പുതിയ അഞ്ച് ജഡ്ജിമാർ ചുമതലയേൽക്കുന്നതോടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലവിലെ പ്രവർത്തന ശേഷി 37 ആയി ഉയരും.
