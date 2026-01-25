ന്യൂഡൽഹി: രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പത്തു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മൂന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡലിന് അര്ഹനായി. പോലീസിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് വീതം വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡലും ലഭിച്ചു.
കേരളാ പോലീസിൽ നിന്ന് എസ്പി ഷാനവാസ് അബ്ദുൽ സാഹിബിനാണ് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡൽ ലഭിച്ചത്. കേരള ഫയർ സർവീസിൽ നിന്ന് എം രാജേന്ദ്രനാഥിനാണ് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡൽ ലഭിച്ചത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർമാരായ ഐബി റാണി, കെവി ശ്രീജേഷ് എന്നിവർക്ക് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുളള മെഡൽ ലഭിച്ചു.
കൂടാതെ, ഡല്ഹി പൊലീസിലെ മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ്ഐ ഷിബു ആർ എസിനാണ് ധീരതയ്ക്കുള്ള മെഡൽ ലഭിച്ചത്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ആര്എസ് ഷിബു നാടക പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ്. 11 സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതിയായ ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദീൻ ഭീകരൻ ജാവേദ് മട്ടുവിനെ ഏറ്റുമുട്ടനൊടുവിൽ പിടികൂടിയ ഡല്ഹി പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ സെൽ ടീമിലെ അംഗമായിരുന്നു ഷിബു.
സ്തുത്യര്ഹ സേവനത്തിനുള്ള മെഡലിന് അര്ഹരായവര് (കേരള പൊലീസ്): എഎസ്പി എപി ചന്ദ്രൻ, എസ്ഐ ടി സന്തോഷ്കുമാര്, ഡിഎസ്പി കെഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ, എസിപി ടി അഷ്റഫ്, ഡിഎസ്പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വെളുതേടൻ, ഡിഎസ്പി ടി അനിൽകുമാര്, ഡിഎസ്പി ജോസ് മത്തായി, സിഎസ്പി മനോജ് വടക്കേവീട്ടിൽ, എസിപി സി പ്രേമാനന്ദ കൃഷ്ണൻ, എസ്ഐ പ്രമോദ് ദാസ്. സ്തുത്യര്ഹ സേവനം (കേരള ഫയര്ഫോഴ്സ്): എഎസ് ജോഗി, കെഎ ജാഫര്ഖാൻ, വിഎൻ വേണുഗോപാൽ. ജയിൽ വകുപ്പ്: ടിവി രാമചന്ദ്രൻ, എസ് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ, കെ സതീഷ് ബാബു, എ രാജേഷ് കുമാര്.
