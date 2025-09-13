New Rajdhani Express: നീണ്ട ആറ് വർഷത്തിനു ശേഷം പുതിയ രാജധാനി എക്സ്പ്രസുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

ന്യൂഡൽഹി: ആറ് വർഷത്തിനുശേഷം ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പുതിയ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. അവസാന രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് അവതരിപ്പിച്ചത് 2019 ൽ മുംബൈ സിഎസ്എംടി-ഡൽഹി റൂട്ടിലാണ് . പുതിയ സർവീസ്, മിസോറാമിലെ സായ്രംഗും ഡൽഹിയിലെ ആനന്ദ് വിഹാർ ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ ഓടുന്ന പുതിയ രാജധാനി, 44 മണിക്കൂറിൽ 2500 കീ.മി സഞ്ചരിക്കും. ഡൽഹിയെയും മിസോറാമിനെയും നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സർവീസാണിത്. സെപ്റ്റംബർ 13 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പുതിയ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും.
ALSO READ: അപൂർവ ധാതുക്കളിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യ,ചൈനയ്ക്ക് തിരിച്ചടി!
രാജധാനി എക്സ്പ്രസ്: സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
മിസോറാമിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് സെപ്റ്റംബർ 13 ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. 20 കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിൻ ഐസ്വാളിൽ നിന്ന് 22 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സായ്രംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 7.30 ന് ഡൽഹിയിലെ ആനന്ദ് വിഹാർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേരും.
സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ പതിവ് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും. 20597 നമ്പർ ട്രെയിൻ വൈകുന്നേരം 4.30 ന് സായിരംഗിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സെപ്റ്റംബർ 21 ന് രാവിലെ 10.50 ന് ആനന്ദ് വിഹാറിൽ എത്തിച്ചേരും. 20598 നമ്പർ ട്രെയിൻ സെപ്റ്റംബർ 21 ന് വൈകുന്നേരം 7.50 ന് ആനന്ദ് വിഹാറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സെപ്റ്റംബർ 23 ന് ഉച്ചക്ക് 3.15 ന് സായിരംഗിൽ എത്തിച്ചേരും.
ഈ റൂട്ടിൽ 21 സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ഗുവാഹത്തി, ന്യൂ കൂച്ച് ബെഹാർ, ന്യൂ ജൽപൈഗുരി, മാൾഡ ടൗൺ, ഭഗൽപൂർ, പട്ന, പണ്ഡിറ്റ് ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ജംഗ്ഷൻ, കാൺപൂർ എന്നിവയാണ് പ്രധാന സ്റ്റോപ്പുകൾ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.