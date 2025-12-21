Railway Ticket Rate: ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ച് റെയിൽവേ; പുതിയ നിരക്ക് ഡിസംബർ 26 മുതൽ

ന്യൂഡൽഹി: ക്രിസ്മസ് അവധിക്കാലത്ത് യാത്രക്കാർക്ക് ഷോക്കുമായി റെയിൽവേ. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം. ഡിസംബർ 26 മുതൽ നിരക്ക് വർധന നിലവിൽ വരും. ചെറിയ നിരക്ക് വർധനയാണ് വരുത്തുന്നതെങ്കിലും ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് ഇരുട്ടടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
600 കോടി രൂപയുടെ അധികവരുമാനമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധനയിലൂടെ റെയിൽവേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ജൂലൈ ഒന്നിനും റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സീസൺ ടിക്കറ്റ്, സബ് അർബൻ ടിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ നിരക്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല. 215 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഓർഡിനറി ടിക്കറ്റുകളുടെ വിലയും വർധിക്കില്ല.
215 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ടിക്കറ്റുകളുടെ നിരക്കാണ് വർധിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ഒരു പൈസയാണ് വർധിപ്പിക്കുക. എക്സ്പ്രസ്, മെയിൽ, എസി, നോൺ എസി ടിക്കറ്റുകളുടെ നിരക്കിൽ കിലോമീറ്ററിന് രണ്ട് പൈസയുടെ വർധനയുണ്ടാകും. ഇതോടെ 500 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള എസി യാത്രയ്ക്ക് 10 രൂപ നിലവിലെ നിരക്കിൽ നിന്ന് അധികമായി നൽകേണ്ടി വരും.
റെയിൽവേയുടെ പ്രവർത്തന ചിലവ് വർധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധന തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 1.15 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് റെയിൽ ശൃംഖല വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ചിലവായത്. ശമ്പളം, പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ 60,000 കോടി രൂപയും ചിലവായി. റെയിൽവേയുടെ മുൻ വർഷത്തെ പ്രവർത്തന ചിലവ് മൊത്തത്തിൽ 2.63 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്.
