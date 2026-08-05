/Indian Ship Attacked: ചെങ്കടലിൽ ഇന്ത്യൻ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, കപ്പൽ മുങ്ങി; 14 ജീവനക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ

യെമൻ: ചെങ്കടലിൽ ഇന്ത്യൻ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം. കപ്പൽ പൂർണമായും മുങ്ങി. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 14 ജീവനക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 13 ഇന്ത്യക്കാരും ഒരു യെമൻ പൗരനുമാണ് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. യെമൻ നാവികസേനയും കോസ്റ്റ്ഗാർഡും ചേർന്നാണ് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.
ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഹോദെദയിൽ നിന്ന് 13 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്കിൽ വെച്ച് യെമനിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണത്തിലാണ് കപ്പൽ തകർന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ചെങ്കടലിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കപ്പലിന് നേരെ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആക്രമണമാണിത്.
സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയുമായാണ് കപ്പൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ഇന്ത്യൻ കപ്പലിന് നേരെ നടന്നത് പ്രകോപനമില്ലാത്ത ആക്രമണമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോണോവാൾ പറഞ്ഞു. 'എംഎസ്വി ഫൈസ് നൂറെ ഒലിയ' എന്ന കപ്പലിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ പതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അത് മറിയുകയും മുങ്ങുകയുമായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Indian MSV Faize Noore Oliya has been hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) August 4, 2026
India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanised sailing vessel. The safety of our people is our supreme priority & I am relieved to…
ഈ ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 13 ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ 14 ജീവനക്കാരെയും യമൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി മോഖ തുറമുഖത്തെത്തിച്ചതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലെ ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും കപ്പലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാനും ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിംഗിന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Our statement on attack on an Indian flagged commercial vessel— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 4, 2026
https://t.co/5dNzioU4jv pic.twitter.com/rGgtnl0luu
2026 ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് യമൻ തീരത്തിന് സമീപം ചെങ്കടലിൽ 'എംഎസ്വി ഫൈസ് നൂറെ ഒലിയ' എന്ന ഇന്ത്യൻ പതാക വഹിച്ച വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും അപലപിച്ചു. 13 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി അറിയിച്ച മന്ത്രാലയം, റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സാഹചര്യം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ യമൻ അധികൃതരുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സഹായിച്ച യമൻ ഭരണകൂടത്തിന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നന്ദി അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതുവരെ ഒരു സംഘടനയും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും യെമൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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