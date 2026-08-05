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Indian Ship Attacked: ചെങ്കടലിൽ ഇന്ത്യൻ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, കപ്പൽ മുങ്ങി; 14 ജീവനക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ

Indian Ship Attacked In Red: യെമൻ നാവികസേനയും കോസ്റ്റ്​ഗാർഡും ചേർന്നാണ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

Published: Aug 05, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:04 AM IST
Indian Ship Attacked: ചെങ്കടലിൽ ഇന്ത്യൻ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, കപ്പൽ മുങ്ങി; 14 ജീവനക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ
Image Credit: Ship | Zee News / File

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