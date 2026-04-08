ന്യൂഡൽഹി: ഇറാനിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം അതീവ സങ്കീർണ്ണമായി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എത്രയും വേഗം രാജ്യം വിടണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. ബുധനാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ച അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദേശത്തിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
മേഖലയിലെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് പൗരന്മാർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യൻ എംബസി നിർദേശിക്കുന്ന സുരക്ഷിത പാതകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് അധികൃതർ കർശനമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എംബസിയുമായി മുൻകൂട്ടി ചർച്ച ചെയ്യാതെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. സഹായത്തിനായി എംബസി നാല് അടിയന്തര ഫോൺ നമ്പറുകളും (+989128109115, +989128109109, +989128109102, +989932179359) പ്രത്യേക ഇമെയിൽ വിലാസവും (cons.tehran@mea.gov.in) സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തെ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഈ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുതുക്കി നൽകിയത്. നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശത്തിൽ 48 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയാനും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാനും ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
നിലവിൽ ഏകദേശം 9,000 ഇന്ത്യക്കാർ ഇറാനിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇതിനോടകം തന്നെ അയൽരാജ്യങ്ങളായ അർമേനിയ, അസർബൈജാൻ എന്നിവ വഴി 1,862 പേരെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ എംബസിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെടിനിർത്തൽ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും സാഹചര്യം ഏതു നിമിഷവും മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് എത്രയും വേഗം മടങ്ങാൻ പൗരന്മാരോട് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
