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Vikram 1 Rocket Launched: കുതിച്ചുയർന്ന് വിക്രം-1; രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ നിര്‍മ്മിത റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു

Vikram 1 Rocket Launched: ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് വിക്രം 1 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 18, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:37 PM IST
Vikram 1 Rocket Launched: കുതിച്ചുയർന്ന് വിക്രം-1; രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ നിര്‍മ്മിത റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു
Image Credit: vikram 1 | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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